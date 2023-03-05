Об этом сообщил спикер ОК "Юг" Владислав Назаров, информирует 24 Канал. Сейчас ситуация остается сложной, но Силы обороны юга держат ее под контролем.
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ВСУ уничтожили склад боеприпасов оккупантов
По словам Назарова, в Николаевской области враг продолжает терроризировать морские транспортные пути из Кинбурнской косы. Так, за прошедшие сутки было зафиксировано 85 обстрелов – по жилым кварталам, частным домам, а также по портовой инфраструктуре. К сожалению, один человек погиб и еще 3 гражданских жителя получили ранения разной степени тяжести.
Наши ракетно-артиллерийские подразделения нанесли удары по огненным позициям врага на Кинбурнской косе и в результате этого уничтожили одну артиллерийскую пушку и реактивную систему залпового огня.
Торжественным фейерверком отозвался и склад боеприпасов, что оккупанты держали на косе,
– отметил Назаров.
Так, по району сосредоточения оккупационных войск и техники на левобережье уничтожены не менее 18 захватчиков, 3 единицы вооружения и военной техники.
Актуальные потери оккупантов
По состоянию на утро 5 марта ВСУ ликвидировали 153 120 захватчиков, за минувшие сутки – 930 оккупантов. Потери в технике:
- танков – 3414 (+5),
- боевых бронированных машин – 6692 (+9),
- артиллерийских систем – 2426 (+12),
- РСЗО – 488 (+1),
- средств ПВО – 248 (+1),
- самолетов – 302 (+0),
- вертолетов – 289 (+0),
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 2071 (+5),
- крылатых ракет – 873 (+0),
- кораблей/катеров – 18 (+0),
- автомобильной техники и автоцистерн – 5299 (+10),
- специальной техники – 232 (+2).