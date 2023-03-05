Об этом сообщил спикер ОК "Юг" Владислав Назаров, информирует 24 Канал. Сейчас ситуация остается сложной, но Силы обороны юга держат ее под контролем.

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ВСУ уничтожили склад боеприпасов оккупантов

По словам Назарова, в Николаевской области враг продолжает терроризировать морские транспортные пути из Кинбурнской косы. Так, за прошедшие сутки было зафиксировано 85 обстрелов – по жилым кварталам, частным домам, а также по портовой инфраструктуре. К сожалению, один человек погиб и еще 3 гражданских жителя получили ранения разной степени тяжести.

Наши ракетно-артиллерийские подразделения нанесли удары по огненным позициям врага на Кинбурнской косе и в результате этого уничтожили одну артиллерийскую пушку и реактивную систему залпового огня.

Торжественным фейерверком отозвался и склад боеприпасов, что оккупанты держали на косе,

– отметил Назаров.

Так, по району сосредоточения оккупационных войск и техники на левобережье уничтожены не менее 18 захватчиков, 3 единицы вооружения и военной техники.

Актуальные потери оккупантов

По состоянию на утро 5 марта ВСУ ликвидировали 153 120 захватчиков, за минувшие сутки – 930 оккупантов. Потери в технике: