Про вибухи у Новому Осколі Бєлгородської області стало відомо у понеділок вранці, 6 березня, – інформує 24 Канал посиланням на російські телеграм-канали. Власне, розпочався тиждень для громадян Росії не найкраще. Залишається сподіватися, що таким він буде увесь.

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Загарбники волають про ППО

Як пишуть ЗМІ окупантів, російській повітряній обороні начебто вдалось збити аж "три українські ракети". Існує також інформація, що уламки повітряних цілей пошкодили будинки, лінії електропередач та травмували громадянина Росії.

Представники місцевої влади стверджують, що в чоловіка незначне осколкове поранення руки. На місце події виїхала бригада швидкої допомоги та усі оперативні служби.

Наслідки уточнюються. Вже відомо про одного постраждалого чоловіка з осколковими пораненнями руки. Бригада швидкої допомоги вже виїхала на місце. Також є пошкодження від уламків кількох фасадів та лінії електропередачі у кількох селах Новооскольського округу. Усі оперативні та аварійні служби виїхали на місце,

– йдеться в повідомленні губернатора.

У Бєлгороді знову неспокійно: дивіться відео з телеграм-каналів



Небо Бєлгорода після візиту "бавовнятка" / Світлина з телеграм-каналів

Зверніть увагу! Не було офіційних підтверджень від української сторони, що Бєлгородську область Росії атакували саме наші ракети. Не варто виключати, що загарбники могли собі щось придумати у панічному стані через візит "бавовнятка".

Території Росії стають все більш вразливими