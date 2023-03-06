І ця пожежа доволі масштабна. За даними місцевих ЗМІ, екстренних служб та телеграм-каналів, її площа сягає 1600 метрів квадратних, повідомляє 24 Канал.
Цікаво Війну принесли свої ж: як російські війська щодня знищують жителів Бєлгородщини
Масштаб пожежі вражає
Відомо, що вогонь спалахнув у селищі Нові Дарковичі під Брянськом поблизу багатофункціонального комплексу. Спершу полум'я розгорілося у приміщенні шиномонтажу "Авторитет", а потім перекинулося на інші будівлі.
Так, палають у Брянській області:
- готель,
- лазня,
- кафе,
- автосервіс,
- аптека,
- магазини.
Тож через її масштаб пожежі надали підвищений ранг складності. І не дивно. На відео свідків, які поширюються у мережі, видно високе полум'я та дим, який закрив майже все небо.
У Брянській області масштабна пожежа: відео 18+ (нецензурна лексика. Відео завантажиться згодом)
Залучили понад 80 пожежників
Щоб приборкати вогонь, на місце пожежі виїхали 83 пожежники та 30 одиниць техніки. Їм лише близько 21:00 таки вдалося локалізувати загоряння.
Як повідомляють російські рятувальники, через надзвичайну ситуацію довелося евакуювати трьох людей. Однак за попередніми даними, ніхто не постраждав.
Масштабній пожежі надали підвищений ранг складності: відео 18+ (нецензурна лексика. Відео завантажиться згодом)
Пожежі та "бавовна" у Росії: останні новини
- Зазначимо, що це не перша надзвичайна ситуація у Росії за понеділок, 6 березня. Зранку у Новому Осколі Бєлгородської області, наприклад, прогриміли вибухи. За даними росЗМІ, російській повітряній обороні начебто вдалось збити аж "три українські ракети".
- Згодом, близько 10:30, почали з'являтись тривожні повідомлення у Курській та Бєлгородській областях.
- Так, у Курській області заявили про обстріл прикордонної території у Хомутівському районі. Внаслідок цього жителі села Іскра залишились без світла.
- Натомість жителям села Білянка на Бєлгородщині приходили оповіщення про обстріл від надзвичайників.