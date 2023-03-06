Про чергову порцію "бавовни" повідомили в російських телеграм-каналах. Близько 10:30 почали з'являтись повідомлення про вибухи у Брянській та Бєлгородській областях, передає 24 Канал.
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Деталі вибухів
Губернатор Курської області Роман Старовойт заявив про обстріл прикордонної території у Хомутівському районі. Як наслідок – жителі села Іскра залишились без світла.
Бумеранг, який запустила Росія, повернувся. Жителям села Білянка на Бєлгородщині приходять оповіщення про обстріл від надзвичайників. Однак влада Бєлгорода поки не коментувала цю ситуацію.
Варто зазначити, що це вже друга "бавовна" на Бєлгородщині за день. Вранці у ворожих ЗМІ повідомили про вибухи у Новому Осколі. Пропагандисти заявляють, що російській повітряній обороні начебто вдалось збити аж "три українські ракети".
Існує також інформація, що уламки повітряних цілей пошкодили будинки, лінії електропередач та травмували громадянина Росії.
В Росії починає зароджуватись партизанський рух: головне
- 2 березня в Росії почали відбуватись дивні речі. Там заявили, що нібито "українська ДРГ" проникла в одне з російських селищ поблизу кордону. Пропагандисти вигадали різні неправдиві історії про загибель людей та поранення дитини.
- Цікаво, як буцімто "українська ДРГ" могла опинитися в селі близькому до кордону з Україною. Логічно, що там мали б перебувати російські військові. Але, виходить, що російський кордон наразі є цілком незахищеним.
- Радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк зауважив, що ця ситуація в Брянській області не має ніякого стосунку до України. Українські військові працюють лише на тимчасово окупованих територіях, адже там набагато більше важливої роботи.
- Відповідальність на себе взяв "Російський добровольчий корпус", який опублікував відеозвернення, в якому його військові розповіли, що прийшли звільняти Росію від злочинного путінського режиму.
- На наступний день після подій на Брянщині, Путін зібрав засідання ради безпеки, а потім зробив декілька заяв. Спочатку він розповів про міфічних "неонацистів", які нібито 8 років "мучили людей" на Донбасі та вбили доньку Алєксандра Дугіна в Москві.
- Події у Брянській області він назвав "терористичним актом", а відповідальність поклав знову ж таки на "неонацистів" та "терористів".