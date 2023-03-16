Очевидцы сообщают об огромном столбе дыма, возвышающемся над городом. Российские СМИ пока не назвали окончательной причины возгорания. 24 Канал собрал все, что известно.

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Что случилось

По предварительным данным, причиной пожара стал взрыв на складе пограничного управления. В настоящее время внутри здания идет пожар.

В Ростове-на-Дону пожар в пограничной службе ФСБ: видео

Российские СМИ сообщают со ссылкой на пресс-службу ГУ МНС в Ростовской области о том, что на место происшествия выехали спасатели.

Очевидцы сообщали, что сначала слышали взрыв: видео

В результате взрыва есть пострадавшие

Площадь пожара составила 800 квадратных метров. РосСМИ сообщают, что пожарным необходима бронезащита, чтобы защититься от летящих во время взрывов осколков.

Поскольку в районе пожара в здании ФСБ до сих пор слышны взрывы, вероятно это могут взрываться боеприпасы.

"Кирпичное здание склада полностью в огне. Причины взрыва неизвестны", – говорится в сообщениях СМИ.

Впоследствии российские СМИ сообщили, что в результате инцидента пострадали по меньшей мере два человека.

Причина пожара

Наконец сообщили и причину возгорания и последующего взрыва в пограничном управлении ФСБ по Ростовской области. Говорят, произошло возгорание электропроводки.

Мол, огонь из кабеля перевернулся на емкости с горюче-смазочными материалами и сотрудники не смогли потушить это своими силами.

Пожары в России частое явление

Вчера, 15 марта, в Керчи произошел пожар на территории бывшего железорудного комбината. Ранее в Подмосковье пожар вспыхнул на складе, он распространился на площади более 4 тысяч квадратных метров.

Также в России все чаще жалуются на "неизвестные летательные аппараты". Недавно в небе над Москвой заметили 3 "неизвестных" беспилотника, которые вели наблюдение за воинской частью.

Ранее пропагандистские СМИ сообщали об упавшем недалеко от объекта "Газпрома" БПЛА.

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