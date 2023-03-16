Ночью 16 марта местные жители Белгорода снова очнулись от громких взрывов. Местные власти сразу заявили о работе ПВО, однако возле ТЭЦ и вокзала поднялся дым. Об этом пишет 24 Канал.

Смотрите также Возле нефтепровода "Дружба" якобы нашли взрывчатку: оккупанты обвиняют Украину в "диверсии"

Подробности инцидента

В ночь на 16 марта в Белгороде снова начало что-то бахкать. Местные власти заявили, что силы ПВО якобы сбили 2 ракеты.

Тем временем в районе местной ТЭЦ и железнодорожного вокзала начался пожар. Местные телеграмм-каналы сообщают, что станция "Белгород" оцеплена. Там сейчас работают спецслужбы.

Пропагандистские паблики уже пишут, что собирают там обломки. Однако откуда взялся дым – неизвестно.

Минувшим вечером в Белгороде также "цвел хлопок"