Ночью 16 марта местные жители Белгорода снова очнулись от громких взрывов. Местные власти сразу заявили о работе ПВО, однако возле ТЭЦ и вокзала поднялся дым. Об этом пишет 24 Канал.
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Подробности инцидента
В ночь на 16 марта в Белгороде снова начало что-то бахкать. Местные власти заявили, что силы ПВО якобы сбили 2 ракеты.
Тем временем в районе местной ТЭЦ и железнодорожного вокзала начался пожар. Местные телеграмм-каналы сообщают, что станция "Белгород" оцеплена. Там сейчас работают спецслужбы.
Пропагандистские паблики уже пишут, что собирают там обломки. Однако откуда взялся дым – неизвестно.
Минувшим вечером в Белгороде также "цвел хлопок"
- Вечером 14 марта в Белгороде прозвучали несколько взрывов, которые изрядно испугали местных. Большинство из них походили на выходы С-300, однако один был очень мощным и не похожим на работу ПВО.
- Местные власти Белгородской области сразу заявили о том, что в городе якобы сбиты 3 ракеты.
- По его словам, обломки ракет попали в жилищный сектор Белгорода, повреждения зафиксированы в нескольких домах. При этом в городе перекрыли одну из улиц – местные жители сообщали, что есть "прилет". Однако его последствия пока неизвестны.