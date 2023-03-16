Очевидці повідомляють про величезний стовп диму, який здіймається над містом. Російські ЗМІ поки не назвали остаточної причини займання. 24 Канал зібрав усе, що відомо.

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Що сталось

За попередніми даними, причиною пожежі став вибух на складі прикордонного управління. Наразі всередині будівлі триває пожежа.

У Ростові-на-Дону пожежа у прикордонній службі ФСБ: відео

Російські ЗМІ повідомляють з посиланням на пресслужбу ГУ МНС у Ростовській області про те, що на місце події виїхали надзвичайники.

Очевидці повідомляли, що спершу чули вибух: відео

Внаслідок вибуху є постраждалі

Площа пожежі сягнула 800 квадратних метрів. РосЗМІ повідомляють, що пожежникам необхідний бронезахист, щоб захиститися від осколків, які летять під час вибухів.

Оскільки в районі пожежі в будівлі ФСБ досі чути вибухи, ймовірно, це можуть вибухати боєприпаси.

"Цегляна будівля складу повністю у вогні. Причини вибуху невідомі", – йдеться у повідомленнях ЗМІ.

Згодом російські ЗМІ повідомили, що внаслідок інциденту постраждали щонайменше двоє людей.

Причина пожежі

Зрештою повідомили й причину займання та подальшого вибуху в прикордонному управлінні ФСБ по Ростовській області. Кажуть, сталось займання електропроводки.

Мовляв, вогонь з кабелю перекинувся на місткості із пально-мастильними матеріалами і співробітники не змогли загасити це самотужки.

Пожежі в Росії часте явище

Вчора, 15 березня, в Керчі сталася пожежа на території колишнього залізорудного комбінату. Раніше в Підмосков'ї пожежа спалахнула на складі, вона поширилася на площі понад 4 тисячі квадратних метрів.

Також у Росії все частіше скаржаться на "невідомі літальні апарати". Нещодавно у небі над Москвою помітили 3 "невідомі" безпілотники, які вели спостереження за військовою частиною.

Раніше пропагандистські ЗМІ повідомляли про БпЛА, який впав недалеко від об'єкта "Газпрому".

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