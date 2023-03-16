Про це повідомили в американському Інституті вивчення війни. До речі, раніше білоруське міноборони заявило, що нарощуватиме ППО разом із Росією.

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Росіяни панічно реагують на посилення ППО

Постійні спроби Росії зобразити війну в Україні як екзистенційну для внутрішньої безпеки шляхом встановлення додаткових ППО в районах, де ніколи не відбуватимуться військові дії, викликають внутрішню негативну реакцію.

Російське незалежне опозиційне видання The Insider повідомляло, що російські війська встановлюють додаткові системи протиповітряної оборони С-400 у житлових районах і заповідних природних зонах Москви, викликаючи зворотну реакцію з боку людей і вирубуючи густі лісисті території.

Однак пропагандистські ЗМІ спростували повідомлення про додаткові установки ППО.

Втім, голова комітету держдуми з оборони Андрій Картаполов запропонував використати комунальні платежі для фінансування встановлення систем ППО для захисту від "терористичних атак".

Пізніше Брянська обласна дума зняла цю ініціативу зі свого сайту після того, як ініціатива привернула увагу громадськості і звинуватила в публікації невідомих хакерів.

Де в Росії встановлюють ППО