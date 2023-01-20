Ми зібрали для вас найкращі жарти про сумнозвісне російське ППО на дахах будинків Москви. Про те, як українці жартують з подій у столиці країни-агресорки, читайте далі в матеріалі 24 Каналу.

Зверніть увагу "Все за планом": в ОП потролили Лаврова через ППО на дахах будинків у Росії

"Панікі нєт, всьо по плану"

Що б сталося, у Кремлі завжди повторюють мантру, що все йде за планом. Тобто план ворога полягав у поразці під Києвом, поразці в Херсоні та на Харківщині, потужних санкціях тощо. Тепер же план полягає у захисті Москви та 11-ий місяць "триденного захоплення Києва".

Тому ППО на дахах будівель російської столиці викликало просто хвилю сміху в мережі. Найбільше мемів з'явилося з будівлею міністерства оборони Росії, адже саме там побачили встановлену систему ППО.

Одразу хочемо перепросити в авторів наступних мемів та фотожаб. Ці зображення стали настільки популярними у мережі, що ми просто не можемо встановити авторство.

Міноборони Росії захистить Москву за 3 дні / Фото з соцмереж



Захист буває різним / Фото з соцмереж

Міноборони готується до нової "спецоперації" / Фото з соцмереж



Коти з "українських біолабораторій vs російське ППО / Фото з соцмереж



Іноді так багато питань і так мало відповідей / Фото з соцмереж



Найнадійніший захист для російського міноборони / Фото з соцмереж

Оскільки міноборони в Росії очолює Сєргєй Шойгу, то користувачі мережі "подбали" і про захист його маєтку.



"Захистимо маєток Шойгу за 3 дні" / Фото з соцмереж

Ну й куди без диктатора Путіна – кривавого обличчя цієї війни, яке уранці 24 лютого упевнено говорило про "спецоперацію", а тепер має щоразу вигадувати все нову й нову брехню для росіян.



Диктатор теж захищений / Фото з соцмереж



Легендарний кремлівський стіл також надійно захищений / Фото з соцмереж



"Залізний купол" Кремля / Фото з соцмереж

Цікаво, що у Кремлі не хочуть коментувати встановлення ЗРК "Панцир-С1" на даху міноборони Росії. Речник Путіна Дмітрій Пєсков каже, аби журналісти зверталися за коментарями до відомства, яке вирішило встановити собі на дах систему ППО.