Ми зібрали для вас найкращі жарти про сумнозвісне російське ППО на дахах будинків Москви. Про те, як українці жартують з подій у столиці країни-агресорки, читайте далі в матеріалі 24 Каналу.
Зверніть увагу "Все за планом": в ОП потролили Лаврова через ППО на дахах будинків у Росії
"Панікі нєт, всьо по плану"
Що б сталося, у Кремлі завжди повторюють мантру, що все йде за планом. Тобто план ворога полягав у поразці під Києвом, поразці в Херсоні та на Харківщині, потужних санкціях тощо. Тепер же план полягає у захисті Москви та 11-ий місяць "триденного захоплення Києва".
Тому ППО на дахах будівель російської столиці викликало просто хвилю сміху в мережі. Найбільше мемів з'явилося з будівлею міністерства оборони Росії, адже саме там побачили встановлену систему ППО.
Одразу хочемо перепросити в авторів наступних мемів та фотожаб. Ці зображення стали настільки популярними у мережі, що ми просто не можемо встановити авторство.
Міноборони Росії захистить Москву за 3 дні / Фото з соцмереж
Захист буває різним / Фото з соцмереж
Міноборони готується до нової "спецоперації" / Фото з соцмереж
Коти з "українських біолабораторій vs російське ППО / Фото з соцмереж
Іноді так багато питань і так мало відповідей / Фото з соцмереж
Найнадійніший захист для російського міноборони / Фото з соцмереж
Оскільки міноборони в Росії очолює Сєргєй Шойгу, то користувачі мережі "подбали" і про захист його маєтку.
"Захистимо маєток Шойгу за 3 дні" / Фото з соцмереж
Ну й куди без диктатора Путіна – кривавого обличчя цієї війни, яке уранці 24 лютого упевнено говорило про "спецоперацію", а тепер має щоразу вигадувати все нову й нову брехню для росіян.
Диктатор теж захищений / Фото з соцмереж
Легендарний кремлівський стіл також надійно захищений / Фото з соцмереж
"Залізний купол" Кремля / Фото з соцмереж
Цікаво, що у Кремлі не хочуть коментувати встановлення ЗРК "Панцир-С1" на даху міноборони Росії. Речник Путіна Дмітрій Пєсков каже, аби журналісти зверталися за коментарями до відомства, яке вирішило встановити собі на дах систему ППО.