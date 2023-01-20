Мы собрали для вас лучшие шутки о пресловутом российском ПВО на крышах домов Москвы. О том, как украинцы шутят над событиями в столице страны-агрессорки, читайте дальше в материале 24 Канала.

Обратите внимание "Все по плану": в ОП потролили Лаврова из-за ПВО на крышах домов в России

"Паники нет, все по плану"

Что бы произошло, в Кремле всегда повторяют все идущее по плану мантру. То есть план врага заключался в поражении под Киевом, поражении в Херсоне и Харьковщине, мощных санкциях и т.д. Теперь же план заключается в защите Москвы и 11-ий месяц "трехдневного захвата Киева".

Поэтому ПВО на крышах построек российской столицы вызвало просто волну смеха в сети. Больше мемов появилось со зданием министерства обороны России, ведь именно там увидели установленную систему ПВО.

Сразу хотим извиниться перед авторами следующих мемов и фотолягушек. Эти изображения стали так популярны в сети, что мы просто не можем установить авторство.

Минобороны России защитит Москву за 3 дня / Фото из соцсетей



Защита бывает разной / Фото из соцсетей

Минобороны готовится к новой "спецоперации" / Фото из соцсетей



Кошки из "украинских биолабораторий vs российское ПВО / Фото из соцсетей



Иногда так много вопросов и так мало ответов / Фото из соцсетей



Самая надежная защита для российского минобороны / Фото из соцсетей

Поскольку минобороны в России возглавляет Сергей Шойгу, то пользователи сети "позаботились" и о защите его имения.



"Защитим имение Шойгу за 3 дня" / Фото из соцсетей

Ну и куда без диктатора Путина – кровавого лица этой войны, которое утром 24 февраля уверенно говорило о "спецоперации", а теперь должно каждый раз придумывать все новое и новое вранье для россиян.



Диктатор тоже защищен / Фото из соцсетей



Легендарный кремлевский стол также надежно защищен / Фото из соцсетей



"Железный купол" Кремля / Фото из соцсетей

Интересно, что в Кремле не хотят комментировать установку ЗРК "Панцирь-С1" на крыше минобороны России. Спикер Путина Дмитрий Песков говорит, чтобы журналисты обращались за комментариями к ведомству, которое решило установить себе на крышу систему ПВО.