Об этом написал советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк. Он отметил, что враг использует ПВО "Панцирь-С1".

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Подоляк задал два вопроса для российского руководства.

Не хочет ли Лавров еще раз рассказать о международном гуманитарном праве и российской ПВО в жилых кварталах? Не хочет ли Путин/Песков еще раз объяснить концепцию "трехдневной СВО" и доказать, что "все по плану"?, – сказал Подоляк.

Что известно о ПВО на крышах в Москве

Самоходные зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-С1" расположили на здании русского минобороны. Спикер Воздушных сил Юрий Игнат отреагировал на это.

"В обычных странах ставят модульные установки, которые могут автоматически сбивать воздушные цели, а они прям машины на колесной основе на крыши домов большими кранами. Ну что тут удивляться. Выходят из ситуации как могут. Никакой паники нет", – рассказал Игнат.

По словам спикера, "Панцирь-С1" не имеет большого радиуса действия. Он может оказаться эффективным для ликвидации беспилотников.

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