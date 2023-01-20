Об этом написал советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк. Он отметил, что враг использует ПВО "Панцирь-С1".
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Подоляк задал два вопроса для российского руководства.
Не хочет ли Лавров еще раз рассказать о международном гуманитарном праве и российской ПВО в жилых кварталах? Не хочет ли Путин/Песков еще раз объяснить концепцию "трехдневной СВО" и доказать, что "все по плану"?, – сказал Подоляк.
Что известно о ПВО на крышах в Москве
Самоходные зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-С1" расположили на здании русского минобороны. Спикер Воздушных сил Юрий Игнат отреагировал на это.
"В обычных странах ставят модульные установки, которые могут автоматически сбивать воздушные цели, а они прям машины на колесной основе на крыши домов большими кранами. Ну что тут удивляться. Выходят из ситуации как могут. Никакой паники нет", – рассказал Игнат.
По словам спикера, "Панцирь-С1" не имеет большого радиуса действия. Он может оказаться эффективным для ликвидации беспилотников.
Россия заявила, что усиливает ПВО: последние новости
- На админзданиях в Москве системы ПВО затягивают с помощью кранов. В сети появилось видео.
- Белорусское минобороны заявило, что будет наращивать ПВО вместе с Россией. Отметили, что зенитные ракетные подразделения выдвинулись в назначенные районы и вступили в боевое дежурство.
- Военный эксперт Роман Свитан сказал, что Россия начала взимать ПВО в Москву еще в канун Нового года. По его мнению, враги не смогут оградить всю столицу.