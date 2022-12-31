Однако даже в теории будет очень тяжело защитить столицу России. Такое мнение 24 каналу выразил военный эксперт, лётчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан.
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По его словам, во времена Советского Союза возле Москвы существовало 3 уровня системы противовоздушной обороны.
"Третий уровень ПВО вообще достигал Украины и проходил в Конотопе Сумской области. Однако такой системы уже давно не существует", – сказал Свитан.
Способности российской противовоздушной обороны
По словам военного эксперта, у России действительно есть зенитно-ракетные комплексы, которые могут выполнять такие задачи. Однако, как отметил Свитан, в этом вопросе есть определенные сложности.
Москва занимает очень большую площадь, которую очень тяжело прикрыть. Россияне могут закрывать какие-то секторы или отдельные объекты с помощью ЗРК "Тор" или армейских "Буков",
– сказал полковник ВСУ в запасе.
Однако, как отметил военный эксперт, у россиян осталось не так много зенитно-ракетных комплексов в свободном доступе.
- Часть российских ЗРК работает на фронте в Украине.
- Еще часть Россия перебросила в Беларусь по просьбе диктатора Александра Лукашенко.
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Сможет ли российская ПВО защитить столицу страны-агрессора
Поэтому, по словам Свитана, у самих россиян остается не так много средств противовоздушной обороны.
Прикрыть Москву они сейчас точно не могут. Ведь они даже не смогли прикрыть базу стратегической авиации "Энгельс",
– подчеркнул военный эксперт.
Он добавил, что столица России почти в 10 раз больше авиабазы "Энгельс" в Саратовской области, где в декабре раздавались взрывы. Поэтому, как отметил полковник ВСУ в запасе, в случае с Москвой российская противовоздушная оборона вряд ли справится с задачей.
Россияне усилили ПВО Москвы: что известно
- В министерстве обороны страны-агрессора сообщили, что почти 2 тысячи военнослужащих в системе противоракетной обороны Москвы будут дежурить на боевых постах в новогоднюю ночь.
- Всего за период новогодних праздников и выходных дней будут нести боевое дежурство по противовоздушной обороне около 20 тысяч военнослужащих объединения ПВО воздушно-космических сил России. Эти военнослужащие будут следить за воздушным пространством Москвы и центрального промышленного района России.
- В то же время в Белгороде развернули оперативный штаб, где в ночь на 1 января будут раздавать жителям города флаеры с картой укрытий. Местные чиновники отмечают, что штаб смоделировал все возможные сценарии развития событий в случае чрезвычайной ситуации.