Секретарь СНБО Алексей Данилов опубликовал в сети интересное видео. В кадре раздавался громкий сигнал воздушной тревоги в Москве.
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Данилов обнародовал видео с намеком
На размещенном видео можно увидеть, как кадры новогодней Москвы резко изменились на кадры с крысами, которые начали массово бежать. В то же время в столичных зданиях исчез свет.
Москва, Кремль… Россия завтра… 2023,
– подписал ролик секретарь СНБО.
Интересно, на что мог намекать Данилов.
Ролик Данилова с намеком: смотрите видео
Россияне ставят ПВО над Москвой на праздники
Накануне стало известно, что в Москве ставят противовоздушную оборону, а в Белгороде раздают карты укрытий.
Почти 2 тысячи военнослужащих в системе противоракетной обороны Москвы будут дежурить на боевых постах в новогоднюю ночь.
Всего за период новогодних праздников и выходных будут нести боевое дежурство по противовоздушной обороне около 20 тысяч военнослужащих объединения ПВО воздушно-космических сил России.
К тому же, в Белгороде развернули оперативный штаб, где будут раздавать жителям флаеры с картой укрытий в ночь на 1 января.