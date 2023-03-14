Зокрема,за останні дні вони стали масово повідомляти про невідомі безпілотники, які кружляли начебто над будинками. Ба більше, за свідченням очевидців, невідомий БПЛА бачили навіть поблизу нафтопереробного заводу. Про це повідомили у російських телеграм-каналах, пише 24 Канал.

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Перші безпілотники помітили 10 березня

Розпочалося все 10 березня з селища Рогово, що під столицею країни-терористки. Саме там вперше помітили невідомий безпілотник та одразу викликали поліцейських. Однак вартовим порядку не вдалося знайти ані БПЛА, ані його власника. Пару днів подібних інцидентів не було, однак уже через декілька днів невідомий безпілотник знову появився у небі над цим населеним пунктом.

Однак не лише у Рогово 10 березня очевидці поскаржилися на дрони. Так, над кількома селищами і селами неподалік від зоопарку "Планета мавп" на Калузькому шосе були помічені ще 4 БПЛА.

Через 2 дні, 12 березня, в селищі Краснопахорське помітили й інший безпілотник, який нібито летів на низькій висоті. За свідченнями росіян він тримав курс до АЗС "Татнефть" на Калузькому шосе. Ціль такого польоту невідома, адже після підльоту до пункту призначення він розвернувся та попрямував назад, кудись в бік Михайлово-Ярцевського та Армійсього.

Наступного дня появилися ще 2 дрони, один з яких літав над Вороновським, а інший летів в бік Капотні через Борисовські ставки. Саме там розташований НПЗ "Газпромнефти".

Безпілотник літав навіть над столичним аеропортом

Пізно вночі 14 березня знову помітили невідомий БПЛА. Близько третьої години ночі він літав поблизу станції метро "Каховська" в Зюзіно. І лише 14 березня Росгвардії вдалося виявити операторів дронів.

Хоч оператори 14 березня пояснили ціль польотів дронів, їх все одно затримали. За словами операторів, вони начебто знімали нічні вулиці для себе.

Згодом москвичі поскаржилися на ще один безпілотник. Цього разу він кружляв над столичним аеропортом Внуково. Він прилетів з боку селища Московське та літав поблизу злітно-посадкової смуги.

Такі дії БПЛА могли спричинити затримку десятка рейсів, а тому співробітники аеропорту повідомили у поліцію. Чи знайшли операторів й цього дрону – наразі невідомо.