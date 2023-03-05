Об этом сообщают российские СМИ. 24 Канал. После взрыва на коксогазовом заводе вспыхнул мощный пожар, а очевидцы говорят об огне высотой 20 метров.

Интересно Кто-то покурил в воздухе: в России совершил аварийную посадку бомбардировщик-ракетоносец Ту-22м3

А что же случилось

Российские СМИ утверждают, что взрыв произошел в цехе коксогазового завода, после чего загорелась насосная колонна с бензолом. Через почти 2 часа пропагандисты отчитались о ликвидации масштабного пожара.



"Пейзажи" у жителей Москвы во время пожара / Фото росСМИ

Огонь охватил не менее 200 квадратных метров завода. Над местом взрыва поднялся огромный столб огня и дыма.

Российские СМИ также утверждают, что пострадавших в результате взрыва и пожара нет.

Пожар на коксогазовом заводе в Москве: смотрите видео

Интересно, что завод принадлежит российской горнодобывающей и металлургической компании "Мечел", объединяющей производителей угля, железорудного концентрата, стали и проката.

Тем временем в Санкт-Петербурге бомбардировщик ушел на аварийную посадку

5 марта был неудачным днем для россиян. К примеру, за несколько часов до пожара в Москве, на аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге поступил запрос об аварийной посадке бомбардировщика-ракетоносителя Ту-22м3. Причины тому неизвестны, но интересно, что для посадки военного самолета избрали гражданский аэропорт.

Стоит отметить, что Ту-22м3 россияне активно используют в войне против Украины, в частности, бомбардировщик "отличился" во время авиаударов и ракетных обстрелов Харькова и Мариуполя. Также именно из таких самолетов россияне выпускают сверхзвуковые ракеты Х-22 и "Кинжал", против которых, к сожалению, пока бессильна наша ПВО.

Пока неизвестно о том, в каком состоянии самолет и какова была причина неполадок.