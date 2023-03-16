Некоторые россияне даже предположили, что такая чрезвычайная ситуация могла быть следствием теракта. Об этом сообщают местные телеграм-каналы и российские СМИ, пишет 24 Канал.

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Однако чиновники и спецслужбы страны-оккупанта поспешили успокоить свой народ и объявили о других причинах взрыва и пожара. Так, по словам губернатора Ростовской области, к чрезвычайной ситуации могло привести замыкание электропроводки. Однако в ФСБ объяснили инцидент по-другому.



Масштабный пожар в управлении ФСБ в Ростове / Российские СМИ