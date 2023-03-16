Тож деякі росіяни навіть припустили, що така надзвичайна ситуація могла бути наслідком теракту. Про це повідомляють місцеві телеграм-канали та російські ЗМІ, пише 24 Канал.

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Однак чиновники та спецслужби країни-окупантки поспішили заспокоїти свій народ та оголосили про інші причини вибуху та пожежі. Так, за словами губернатора Ростовської області, до надзвичайної ситуації могло призвести замикання електропроводки. Однак в ФСБ пояснили інцидент інакше.



Масштабна пожежа в управлінні ФСБ у Ростові / Російські ЗМІ