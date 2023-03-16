По информации ФСБ в Ростове, причиной пожары в здании якобы стало "короткое замыкание" электропроводки, пишет 24 Канал. Но сами же россияне высмеивают эту версию.

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У россиян "пригорело" после "хлопка" в Ростове

Россияне не верят, что в здании ФСБ, которое должно быть защищено, могли возникнуть такие проблемы. Также они иронизируют, что так называемая спецоперация идет по плану, намекая, что война постепенно переходит на территорию России.

Также оккупанты не понимают, как произошел пожар и уже саркастически обвиняют американцев.

Кроме того, россияне насмехаются, что вскоре что-то похожее будет в Кремле, в том числе взорвется газовая плита. Люди в соцсетях пишут, что в здании пробежалась какая-то крыса, через которую и произошло "короткое замыкание". Вероятно, они намекают, что за пожаром стоит некий "предатель".

Как россияне реагируют на пожар в Ростове / Скриншоты из сети

Россияне задают вполне логичный вопрос, в частности, с каких пор "короткое замыкание" в России сопровождается "хлопком". Оккупанты даже насмехаются, что ВСУ "хорошие электрики". Россияне возмущены, что в здании ФСБ настолько плохая защита.

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