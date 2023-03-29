Гучний звук пролунав у місті після полудня – близько 12:15. Місцеві жителі викладали у соцмережі відео "хлопка" з камер спостереження, передає 24 Канал.
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Від "надзвуку" тремтіли вікна
Росіяни одразу почали розганяти паніку в мережі. Писали, що в одній частині міста тремтіли шибки, а на Лівому березі спрацювала сигналізація біля машин. Втім, глава адміністрації Батайська заявив, що у місті-супутнику Ростова "надзвичайних ситуацій не сталося", а "причини виникнення звуку з'ясовують".
"Бавовна" у Ростові: відео
Майже через годину після інциденту губернатор Василій Голубєв повторив традиційну байку про "надзвук". Цим явищем росіяни пояснюють будь-які незрозумілі ситуації.
Голубєв заявив, що "гучну бавовну було чутно при переході літака на надзвуковий режим польоту",
– сказав Голубєв.
Сирени в Бєлгороді
Цікавий музичний супровід сьогодні лунав і в Бєлгороді. По всьому місту були чутні сирени. Влада заспокоює, що зараз це тільки планова перевірка системи оповіщення населення.
Так би мовити, тренування населення.
Сирени у Бєлгороді: відео