Лише за минулу добу на концерт до Кобзона вирушили ще 610 загарбників.

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Крім того, ворог має значні втрати у техніці.

Втрати Росії у повномасштабній війні проти України

танків – 3 619 (+1) одиниць;

бойових броньованих машин – 6 993 (+7) одиниці;

артилерійських систем – 2 694 (+7) одиниці;

РСЗВ – 527 одиниць;

засобів ППО – 280 (+1) одиниць;

літаків – 306 одиниць;

гелікоптерів – 291 одиниця;

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 2 262 (+13) одиниць.

крилатих ракет – 911 одиниць;

кораблів/катерів – 18 одиниць;

автомобільної техніки та автоцистерн – 5 553 (16) одиниці.

спеціальної техніки – 298 (+2) одиниць.



Втрати ворога у техніці станом на 3 квітня 2023 року / Картинка Генштабу