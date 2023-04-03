Лише за минулу добу на концерт до Кобзона вирушили ще 610 загарбників.
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Крім того, ворог має значні втрати у техніці.
Втрати Росії у повномасштабній війні проти України
- танків – 3 619 (+1) одиниць;
- бойових броньованих машин – 6 993 (+7) одиниці;
- артилерійських систем – 2 694 (+7) одиниці;
- РСЗВ – 527 одиниць;
- засобів ППО – 280 (+1) одиниць;
- літаків – 306 одиниць;
- гелікоптерів – 291 одиниця;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 2 262 (+13) одиниць.
- крилатих ракет – 911 одиниць;
- кораблів/катерів – 18 одиниць;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5 553 (16) одиниці.
- спеціальної техніки – 298 (+2) одиниць.
Втрати ворога у техніці станом на 3 квітня 2023 року / Картинка Генштабу