В інтерв'ю 24 Каналу колишній президент Монголії Цахіагійн Елбегдорж наголосив, що так звана "часткова мобілізація" швидше за все не була відчутна у Москві та Санкт-Петербурзі. Чого не скажеш про регіони Росії, де мешкають нацменшини. Їх охоче гнали на війну, щоб вони поповнювали статистику втрат ворога.

Читайте також Китай починає страждати, а Росія відмовиться від весняного наступу: про що пишуть західні ЗМІ

Нацменшини для Кремля – "гарматне м'ясо"

Ви знаєте, що Кремль використовує ці етнічні меншини як "гарматне м'ясо". Коли Путін оголосив про "часткову мобілізацію" в Росії, то ця мобілізація, імовірно, була взагалі не відчутна у великих містах, таких як Москва чи Санкт-Петербург,

– зауважив він.

Водночас він наголосив, що у віддалених регіонах Росії мобілізація була примусовою. Ніхто не питав, чи хочуть їхні мешканці йти на війну. Їм сказали йти – вони йшли, наголошує експрезидент. Ще один важіль впливу на мешканців цих регіонів – бідність.

Цахіагійн Елбегдорж зауважив, що більшість загиблих російських бійців – буряти, тувинці, калмики. За словами експрезидента, вони за етнічною ознакою монголи. Тож Росія свідомо знищує нацменшини на території країни. Це, переконаний він, – "етнічні чистки, воєнний злочин". Елбегдорж додав, що у деяких маленьких містечках просто не залишилося чоловіків призовного віку.

Монголія закликала повернутися своїх

Експрезидент зауважив, що зробив відеозвернення після оголошення Путіним так званої "часткової мобілізації". У ньому він закликав монголів, котрі мешкали у Росії, повернутися на батьківщину.

Ми були готові прийняти їх з відкритими обіймами, я казав – не йдіть на війну, не вбивайте українців. Приїжджайте, втікайте з Росії,

– зазначив він.

Елбегдорж додав, що точною статистикою він не володіє. За різними даними, до Монголії повернулися від 10 до 50 тисяч людей. Правда, виїхали як етнічні монголи, так і росіяни, які намагалися пересидіти війну.

Наостанок хочемо нагадати вам статистику втрат ворога. Лиш за минулу добу ЗСУ знищили 560 російських солдатів. А від початку повномасштабного вторгнення "лави двохсотих" поповнили 174 550 бійців "другої армії світу".