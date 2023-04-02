Лише за одну добу, 1 квітня, українські захисники ліквідували ще 560 загарбників. Загалом держава-агресорка вже втратила орієнтовно 174 550 своїх військових.

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Втрати Росії у повномасштабній війні проти України

  • танків – 3618 (+2);
  • бойових броньованих машин – 6986 (+5);
  • артилерійських систем – 2687 (+4);
  • РСЗВ – 527 (+0);
  • засобів ППО – 279 (+0);
  • літаків – 306 (+0);
  • гелікоптерів – 291 (+0);
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 2249 (+1);
  • крилатих ракет – 911 (+0);
  • кораблів/катерів – 18 (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 5537 (+9);
  • спеціальної техніки – 296 (+0).

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Втрати ворога станом на ранок 2 квітня / Інфографіка Генштабу ЗСУ