Только за сутки, 1 апреля, украинские защитники ликвидировали еще 560 захватчиков. В общей сложности государство-агрессор уже потеряло ориентировочно 174 550 своих военных.

Смотрите также В Генштабе назвали три самых горячих района ведения боев: там ВСУ отбили более 70 атак врага

Потери России в полномасштабной войне против Украины

  • танков – 3618 (+2);
  • боевых бронированных машин – 6986 (+5);
  • артиллерийских систем – 2687 (+4);
  • РСЗО –527 (+0);
  • средств ПВО – 279 (+0);
  • самолетов – 306 (+0);
  • вертолетов – 291 (+0);
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 2249 (+1);
  • крылатых ракет – 911 (+0);
  • кораблей/катеров – 18 (+0);
  • автомобильной техники и автоцистерн –5537 (+9);
  • специальной техники – 296 (+0).

Читайте также Оккупанты распространяют очередную ИПСО, ночная тревога: хронология 403 дня войны


Потери врага по состоянию на утро 2 апреля / Инфографика Генштаба ВСУ