Только за сутки, 1 апреля, украинские защитники ликвидировали еще 560 захватчиков. В общей сложности государство-агрессор уже потеряло ориентировочно 174 550 своих военных.
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Потери России в полномасштабной войне против Украины
- танков – 3618 (+2);
- боевых бронированных машин – 6986 (+5);
- артиллерийских систем – 2687 (+4);
- РСЗО –527 (+0);
- средств ПВО – 279 (+0);
- самолетов – 306 (+0);
- вертолетов – 291 (+0);
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 2249 (+1);
- крылатых ракет – 911 (+0);
- кораблей/катеров – 18 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн –5537 (+9);
- специальной техники – 296 (+0).
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Потери врага по состоянию на утро 2 апреля / Инфографика Генштаба ВСУ