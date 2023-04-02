Только за сутки, 1 апреля, украинские защитники ликвидировали еще 560 захватчиков. В общей сложности государство-агрессор уже потеряло ориентировочно 174 550 своих военных.

Смотрите также В Генштабе назвали три самых горячих района ведения боев: там ВСУ отбили более 70 атак врага

Потери России в полномасштабной войне против Украины

танков – 3618 (+2);

боевых бронированных машин – 6986 (+5);

артиллерийских систем – 2687 (+4);

РСЗО –527 (+0);

средств ПВО – 279 (+0);

самолетов – 306 (+0);

вертолетов – 291 (+0);

БПЛА оперативно-тактического уровня – 2249 (+1);

крылатых ракет – 911 (+0);

кораблей/катеров – 18 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн –5537 (+9);

специальной техники – 296 (+0).

Читайте также Оккупанты распространяют очередную ИПСО, ночная тревога: хронология 403 дня войны



Потери врага по состоянию на утро 2 апреля / Инфографика Генштаба ВСУ

Обратите внимание! "Большое наступление" россиян провалилось. Украинские защитники уже вывели из строя треть вражеской группировки. Об этом в эфире 24 Каналу рассказал военный аналитик, майор запаса ВСУ, ветеран российско-украинской войны Алексей Гетьман. По его словам, сейчас у оккупантов нет возможности начать новое наступление.