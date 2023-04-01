Об этом в эфире 24 Канала рассказал военный аналитик, майор запаса ВСУ, ветеран русско-украинской войны Алексей Гетьман. По его словам, сейчас у России нет возможности начать новое наступление.

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"Великое наступление" России провалилось

Гетман отметил, что русские наступали сразу на нескольких участках. Не по всей линии фронта, а от Купянска до Угледара.

Бахмут, Угледар, направление на Изюм. Они хотели посмотреть, где наиболее слабая линия обороны, которую они могут прорвать. Дальше выйти на большое пространство, двигаться к Днепру. Им это не удалось,

– объяснил он.

Военный аналитик подчеркнул, что российское войско продвинулось на очень маленькое расстояние, но понесло огромные потери. Захватчики не смогли достичь поставленных целей.

"Одну из целей мы точно знаем – прорваться возле Бахмута и двигаться в сторону Лимана на север, и в сторону Угледара на юг, чтобы сделать двойное окружение ВСУ. Дальше они уже пытались двигаться в сторону городов Гуляйполе, Запорожья. У них ничего не получилось. Это и было их "большое наступление", – заметил майор ВСУ.

У россиян нет возможности снова пойти в наступление

Алексей Гетьман убежден, что сейчас у оккупантов нет возможности начать новое "большое наступление".

Мы насчитали через наше ГУР 325 тысяч мобилизованных россиян. Как сообщал Генштаб, по меньшей мере 25 тысяч были убиты, втрое больше – ранены, примерно 100 тысяч. То есть треть этой группировки ВСУ вывели из строя,

– сказал аналитик.

Ветеран российско-украинской войны напомнил, что месяц назад британская разведка сообщала, что сейчас в Украине воюет 97% российской армии, фактически все войско.

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