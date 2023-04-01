Об этом в эфире 24 Канала рассказал военный аналитик, майор запаса ВСУ, ветеран русско-украинской войны Алексей Гетьман. По его словам, сейчас у России нет возможности начать новое наступление.
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"Великое наступление" России провалилось
Гетман отметил, что русские наступали сразу на нескольких участках. Не по всей линии фронта, а от Купянска до Угледара.
Бахмут, Угледар, направление на Изюм. Они хотели посмотреть, где наиболее слабая линия обороны, которую они могут прорвать. Дальше выйти на большое пространство, двигаться к Днепру. Им это не удалось,
– объяснил он.
Военный аналитик подчеркнул, что российское войско продвинулось на очень маленькое расстояние, но понесло огромные потери. Захватчики не смогли достичь поставленных целей.
"Одну из целей мы точно знаем – прорваться возле Бахмута и двигаться в сторону Лимана на север, и в сторону Угледара на юг, чтобы сделать двойное окружение ВСУ. Дальше они уже пытались двигаться в сторону городов Гуляйполе, Запорожья. У них ничего не получилось. Это и было их "большое наступление", – заметил майор ВСУ.
У россиян нет возможности снова пойти в наступление
Алексей Гетьман убежден, что сейчас у оккупантов нет возможности начать новое "большое наступление".
Мы насчитали через наше ГУР 325 тысяч мобилизованных россиян. Как сообщал Генштаб, по меньшей мере 25 тысяч были убиты, втрое больше – ранены, примерно 100 тысяч. То есть треть этой группировки ВСУ вывели из строя,
– сказал аналитик.
Ветеран российско-украинской войны напомнил, что месяц назад британская разведка сообщала, что сейчас в Украине воюет 97% российской армии, фактически все войско.
На концерте Кобзона уже более 170 тысяч зрителей
- От 24 февраля 2022 года удалось отправить на тот свет 173 990 оккупантов. Заметим, что реальная цифра может быть больше, ведь точно подсчитать ликвидированных захватчиков в зонах ведения боевых действий очень непросто.
- По данным Министерства обороны Великобритании, около 220 тысяч россиян уже погибли на войне или получили ранения, в частности речь идет о 2 тысячах российских офицеров. Однако точное количество потерь может быть в разы выше.
- Издание Bloomberg предположило, что оккупанты отказались от дальнейшего наступления, ведь, несмотря на огромные потери техники и людей, не достигли ожидаемых результатов. Теперь враг, вероятно, сосредоточится на оборонных позициях.