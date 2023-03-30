Об этом сообщили в британской разведке. По словам аналитиков, Россия представляет кампанию как "привлечение добровольцев, профессиональных кадров", а не новую обязательную мобилизацию.

Обратите внимание Касается элит: разведка Британии назвала главную задачу мобилизации в России

В России хотят призвать на войну 400 тысяч "добровольцев"

Существует реалистичная вероятность того, что на практике эта разница будет размыта, и что региональные власти будут пытаться достичь установленных целевых показателей набора, заставляя мужчин вступать,

– отметили в разведке.

Так, российские власти, вероятно, избрали якобы "волонтерскую модель", чтобы удовлетворить дефицит персонала с целью минимизации внутреннего инакомыслия. Очень маловероятно, что Кремль сможет привлечь 400 тысяч "добровольцев", считают разведчики.

"Однако восстановление боевого могущества России в Украине потребует не только персонала. России нужно больше боеприпасов и военной техники, чем она имеет сейчас", – добавили в разведке.

Сколько мобилизованных должна призвать Россия, чтобы удержать территории

Ранее военный эксперт Михаил Притула рассказал, что математически Кремлю нужно примерно миллион россиян отмобилизовать, чтобы просто удержать ту территорию Украины, которую они сейчас захватили. По его словам, россияне также считают и будут пытаться собрать 3 миллиона.

Притула считает, что Кремль не будет останавливать мобилизацию и будет продолжать ее под разными названиями – сначала была частичная мобилизация, затем осенний призыв, затем снова мобилизация, после чего последует весенний призыв.