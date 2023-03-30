Про це повідомили у британській розвідці. За словами аналітиків, Росія представляє кампанію як "залучення добровольців, професійних кадрів", а не як нову обов’язкову мобілізацію.

Зверніть увагу Стосується еліт: розвідка Британії назвала головне завдання мобілізації в Росії

У Росії хочуть призвати на війну 400 тисяч "добровольців"

Існує реалістична ймовірність того, що на практиці ця різниця буде розмитою, і що регіональна влада намагатиметься досягти встановлених цільових показників набору, примушуючи чоловіків вступати,

– зазначили у розвідці.

Так, російська влада, ймовірно, обрала нібито "волонтерську модель", щоб задовольнити дефіцит персоналу з метою мінімізації внутрішнього інакомислення. Дуже малоймовірно, що Кремль зможе залучити 400 000 "добровольців", вважають розвідники.

"Однак відновлення бойової могутності Росії в Україні вимагатиме не лише персоналу. Росії потрібно більше боєприпасів і військової техніки, ніж вона має зараз", – додали у розвідці.

Скільки мобілізованих має призвати Росія, щоб втримати території

Раніше військовий експерт Михайло Притула розповів, що математично Кремлю треба приблизно мільйон росіян відмобілізувати для того, щоб просто втримати ту територію України, яку вони зараз захопили. За його словами, росіяни теж рахують і будуть намагатися зібрати 3 мільйони.

Притула вважає, що Кремль не зупинятиме мобілізацію та продовжуватиме її під різними назвами – спочатку була часткова мобілізація, потім осінній призов, далі знову мобілізація, після чого буде весняний призов.