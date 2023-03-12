Від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила 159 090 бійців. У розвідці Британії розповіли, яке тепер головне завдання мобілізації в країні-агресорці.

Читайте також У Зеленського показали поле під Бахмутом, всіяне трупами окупантів

Втрати у Москві та Петербурзі мізерні

Передовсім аналітики наголосили на тому, що співвідношення втрат по регіонах відрізняється колосально. Наприклад, Москва та Санкт-Петербург – найбагатші міста – "залишилися відносно неушкодженими відповідно до чисельності їхнього населення". Передовсім це стосується сімей так званої еліти країни-агресорки.

У розвідці звернули увагу на звернення Путіна перед Федеральними зборами. У перших двох рядах присутніх були високопосадовці. У жодного з них діти не служать у російському війську.

Тим часом у багатьох східних регіонах Росії смертність, ймовірно, у відсотковому співвідношенні до населення у 30 – 40 разів вища, ніж у тій же Москві. Причому найбільше втрат припадає саме на етнічні меншини. Наприклад, у тій же Астрахані 75% жертв – татарське населення.

Тож у міноборони стикаються з певною дилемою. Водночас їм потрібно поповняти постійний дефіцит військовослужбовців, бо вони гинуть на фронті. З іншого боку, найімовірніше, головним питанням буде еліта. А точніше, ізоляція заможніших і впливовіших елементів російського суспільства від участі у так званій "спецоперації".

На фоні цього пройдімося детальніше по актуальній статистиці втрат ворога. Зауважимо, що упродовж останніх кількох днів щоденні звіти вражають своїми цифрами.

По 1000 "пакетів" на день