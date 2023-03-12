С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла 159 090 бойцов. В разведке Британии рассказали, какая теперь главная задача мобилизации в стране-агрессоре.
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Потери в Москве и Петербурге скудны
Прежде аналитики отметили, что соотношение потерь по регионам отличается колоссально. К примеру, Москва и Санкт-Петербург – самые богатые города – "остались относительно невредимыми в соответствии с численностью их населения". Прежде всего, это касается семей так называемой элиты страны-агрессор.
В разведке обратили внимание на обращение Путина перед Федеральным собранием. В первых двух рядах присутствовавших были высокопоставленные должностные лица. Ни у одного из них дети не служат в российском войске.
Между тем, во многих восточных регионах России смертность, вероятно, в процентном соотношении к населению в 30 – 40 раз выше, чем в той же Москве. Причем больше потерь приходится именно на этнические меньшинства. Например, в той же Астрахани 75% жертв – татарское население.
Так что в минобороны сталкиваются с определенной дилеммой. В то же время, им нужно восполнять постоянный дефицит военнослужащих, потому что они погибают на фронте. С другой стороны, вероятнее всего, главным вопросом будет элита. А конкретнее, изоляция более богатых и влиятельных элементов российского общества от участия в так называемой "спецоперации".
На фоне этого пройдемся поподробнее по актуальной статистике потерь врага. Заметим, что за последние несколько дней ежедневные отчеты поражают своими цифрами.
По 1000 "пакетов" в день
- Так, за прошедшие сутки ВСУ уничтожили 1090 российских захватчиков. Общая же статистика потерь от начала полномасштабного вторжения свидетельствует о 159 090 ликвидированных врагов.
- Также стало гораздо меньше техники у врага. В металлолом уже превратили 3 466 танков, 6 769 боевых бронированных машин, 2 487 артиллерийских систем, 493 РСЗО, а также 259 средств ПВО.
- Кроме того, на балансе "второй армии мира" на 304 самолета, 289 вертолетов, 2 108 БпЛА оперативно-тактического уровня, 907 крылатых ракет, 18 судов, 5 348 автомобилей и автоцистерн и 242 единицы спецтехники меньше.