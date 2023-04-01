Про це в ефірі 24 Каналу розповів військовий аналітик, майор запасу ЗСУ, ветеран російсько-української війни Олексій Гетьман. За його словами, зараз у Росії нема можливості розпочати новий наступ.

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"Великий наступ" Росії провалився

Гетьман зазначив, що росіяни наступали одразу на декількох ділянках. Не по всій лінії фронту, а від Куп’янська до Вугледара.

Бахмут, Вугледар, напрямок на Ізюм. Вони хотіли подивитися, де найслабша лінія оборони, яку вони можуть прорвати. Далі вийти на великий простір, рухатись до Дніпра. Їм це не вдалося,

– пояснив він.

Військовий аналітик підкреслив, що російське військо просунулось на дуже маленьку відстань, але зазнало величезних втрат. Загарбники не змогли досягти поставлених цілей.

"Одну з цілей ми точно знаємо – прорватися біля Бахмута і рухатись у бік Лимана на північ і в бік Вугледара на південь, щоб зробити подвійне оточення ЗСУ. Далі вони вже намагалися рухатись у бік міст Гуляйполе, Запоріжжя. У них нічого не вийшло. Це і був їхній "великий наступ", – зауважив майор ЗСУ.

У росіян нема можливості знову піти в наступ

Олексій Гетьман переконаний, що зараз в окупантів нема можливості розпочати новий "великий наступ".

Ми нарахували через наше ГУР 325 тисяч мобілізованих росіян. Як повідомляв Генштаб, щонайменше 25 тисяч було вбито, втричі більше – поранено, приблизно 100 тисяч. Тобто третину цього угрупування ЗСУ вивели з ладу,

– сказав аналітик.

Ветеран російсько-української війни пригадав, що місяць тому британська розвідка повідомляла, що зараз в Україні воює 97% російської армії, фактично усе військо.

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