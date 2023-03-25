Кремль відмовився від планів подальшого наступу на Україну цієї весни після того, як не зміг досягти значного успіху.

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Ворог зосередиться на стримуванні контрнаступу ЗСУ

Видання зазначає, що за словами українських і західних офіційних осіб, майже всі з 300 000 російських військових, мобілізованих восени, на полі бою. Однак, за останні кілька місяців державі-агресорці не вдалося захопити жодного великого міста.

Тим часом Україна планує розпочати великий контрнаступ з військами, які щойно пройшли навчання в Європі та США, з використанням нещодавно поставлених танків, бронетехніки та іншої зброї.

За словами офіційних осіб Сполучених Штатів, Київ може спробувати прорвати російські лінії і розірвати сухопутний міст окупованої території, що зараз з'єднує Крим з материковою частиною Росії.

Деякі чиновники заявили, що ціль ворога залучити 400 000 солдатів-контрактників цього року, швидше за все, нереальна. Це приблизно дорівнює загальній кількості професійних військ, які Росія мала до 24 лютого 2022-го.

"За нинішніх обставин я не думаю, що вони змушуватимуть людей йти до війська, за винятком, можливо, затятих патріотів або людей, які позбавлені економічних можливостей. Я не бачу у них потенціалу для ще одного великого вторгнення в Україну, поки вони не перейдуть до економіки воєнного часу та воєнного стану", — вважає Дара Массікот, старший дослідник політики в RAND Corporation і колишня аналітикиня російського військового потенціалу в Міністерстві оборони США.

Окрім того, за словами людей, обізнаних із ситуацією, Кремль поки що не готовий зробити це, особливо напередодні виборів наступної весни, на яких Путін, як очікується, балотуватиметься вже на п'ятий термін.

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Для контрнаступу Україні потрібна зброя

В інтерв'ю японському виданню Володимир Зеленський заявив, що Україна поки що не може розпочати контрнаступ. Наші державі потрібна додаткова зброя. Зокрема, необхідні боєприпаси та винищувачі, зазначив президент.

Український лідер звернувся до партнерів та зазначив: "Якщо у вас є політична воля, ви можете знайти спосіб нам допомогти. Ми у стані війни і не можемо чекати".