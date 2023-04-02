Оккупанты не оставляют попыток наступать на Донбассе. Украинские защитники отбивают атаки противника.

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Где проходят самые горячие бои

Враг продолжает сосредотачивать основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Благодаря организованным и слаженным действиям подразделений Сил обороны, а также личному мужеству каждого защитника, за прошедшие сутки было отражено более 70 атак противника на указанных направлениях.

Самыми горячими остаются бои за районы населенных пунктов Бахмут, Авдеевка и Марьинка,

– отметили в Генштабе ВСУ.

Российские террористы продолжают обстреливать мирное население

За прошедшие сутки россияне нанесли 2 ракетных и 30 авиационных ударов, совершили более 40 обстрелов с РСЗО по позициям наших войск и гражданской инфраструктуре населенных пунктов. Не имея желаемых результатов на поле боя, враг продолжает цинично вести войну против мирных граждан.

Россия нанесла очередные ракетные удары по гражданским объектам города Дружковка и Авдеевка Донецкой области, применив баллистические ракеты. Есть погибшие и раненые среди гражданского населения,

– отметили в Генштабе ВСУ.

Обратите внимание! Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой. Во время воздушной тревоги не пренебрегайте правилами безопасности и находитесь в укрытии.

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Оккупанты не прекращают штурм Бахмута

Российские военные не прекращают штурмовать Бахмут, пытаясь взять город под полный контроль. Военнослужащие Сил обороны отразили более 25 вражеских атак.

Между тем, на Запорожском и Херсонском направлениях противник активных действий не проводил. В то же время совершенствовал оборонительные рубежи и позиции.

Кстати, оккупанты продолжают мародерить на временно оккупированных территориях Украины. В частности, в населенном пункте Мелитополь Запорожской области вывозят незаконно вырубленный лес кругляк в южном направлении.

В Херсонской области враг обыскивает жилье местных жителей

После успешного огневого поражения нашими воинами вражеского объекта, в населенном пункте Казачьи Лагеря Херсонской области оккупанты активно проводят проверки мобильных телефонов местных жителей и несанкционированно обыскивают жилье.

Кроме того, россияне продолжают принудительную паспортизацию населения временно занятой территории Херсонской области. В частности, в населенных пунктах Геническ и Стрелковое на блокпостах захватчики ограничивают передвижение наших граждан, не получивших российские паспорта.

Во время обысков (оккупанты – 24 Канал) сообщают, что граждане Украины, не получившие российские паспорта, после четвертого пересечения блокпоста получат запрет на въезд и выезд,

– рассказали в Генштабе ВСУ.

Важно! В целях присвоения недвижимости наших граждан, российская оккупационная "власть" активно подделывает документы на право собственности на жилые помещения и базы отдыха, путем фальсификации договоров купли-продажи и дарения.

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Силы обороны мощно уничтожают врага

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла 8 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов. Также наши защитники сбили вражеский беспилотник типа "Орлан-10".

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили три района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, два состава боеприпасов противника и одну реактивную систему залпового огня.