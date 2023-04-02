Окупанти не полишають спроб наступати на Донбасі. Українські захисники відбивають атаки ворога.

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Де відбуваються найгарячіші бої

Ворог продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Завдяки організованим та злагодженим діям підрозділів Сил оборони, а також особистій мужності кожного захисника, упродовж минулої доби було відбито понад 70 атак противника на зазначених напрямках.

Найгарячішими залишаються бої за райони населених пунктів Бахмут, Авдіївка та Мар'їнка,

– наголосили у Генштабі ЗСУ.

Російські терористи продовжують обстрілювати мирне населення

Упродовж минулої доби росіяни завдали 2 ракетних та 30 авіаційних ударів, здійснили понад 40 обстрілів з РСЗВ по позиціях наших військ та цивільній інфраструктурі населених пунктів. Не маючи бажаних результатів на полі бою, ворог продовжує цинічно вести війну проти мирних громадян.

Росія завдала чергових ракетних ударів по цивільних об'єктах міста Дружківка та Авдіївка Донецької області, застосувавши балістичні ракети. Є загиблі та поранені серед цивільного населення,

– зазначили у Генштабі ЗСУ.

Зверніть увагу! Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою. Тож під час повітряної тривоги не нехтуйте правилами безпеки і перебувайте в укритті.

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Окупанти не припиняють штурм Бахмута

Російські військові не припиняють штурмувати Бахмут, намагається взяти місто під повний контроль. Військовослужбовці Сил оборони відбили понад 25 ворожих атак.

Тим часом на Запорізькому та Херсонському напрямках противник активних дій не проводив. Натомість удосконалював оборонні рубежі та позиції.

До речі, окупанти продовжують мародерити на тимчасово окупованих територіях України. Зокрема, в населеному пункті Мелітополь Запорізької області вивозять незаконно вирубаний ліс кругляк у південному напрямку.

На Херсонщині ворог обшукує помешкання місцевих жителів

Після успішного вогневого ураження нашими воїнами ворожого об'єкта, у населеному пункті Козачі Лагері Херсонської області окупанти активно проводять перевірки мобільних телефонів місцевих жителів та несанкціоновано обшукують помешкання.

Окрім того, росіяни продовжують примусову паспортизацію населення тимчасово зайнятої території Херсонської області. Зокрема, в населених пунктах Генічеськ та Стрілкове на блокпостах загарбники обмежують пересування наших громадян, які не отримали російські паспорти.

Під час обшуків (окупанти – 24 Канал) повідомляють, що громадяни України, які не отримали російські паспорти, після четвертого перетину блокпоста отримають заборону на в'їзд та виїзд,

– розповіли у Генштабі ЗСУ.

Важливо! З метою привласнення нерухомості наших громадян, російська окупаційна "влада" активно підробляє документи на право власності на житлові приміщення та бази відпочинку, шляхом фальсифікації договорів купівлі-продажу та дарування.

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Сили оборони потужно знищують ворога

Упродовж минулої доби авіація Сил оборони завдала 8 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. Також наші захисники збили ворожий безпілотник типу "Орлан-10".

Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 3 райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, 2 склади боєприпасів противника та одну реактивну систему залпового вогню.