В интервью 24 Каналу бывший президент Монголии Цахиагийн Элбегдорж подчеркнул, что так называемая "частичная мобилизация" скорее всего не была ощутима в Москве и Санкт-Петербурге. Чего не скажешь о регионах России, где живут нацменьшинства. Их охотно гнали на войну, чтобы они пополняли статистику потерь врага.

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Нацменьшинства для Кремля – "пушечное мясо"

Вы знаете, что Кремль использует эти этнические меньшинства как "пушечное мясо". Когда Путин объявил о "частичной мобилизации" в России, то эта мобилизация, вероятно, была вообще не ощутима в крупных городах, таких как Москва или Санкт-Петербург,

– заметил он.

В то же время он подчеркнул, что в отдаленных регионах России мобилизация была принудительной. Никто не спрашивал, хотят ли их жители идти на войну. Им сказали идти – они шли, отмечает экс-президент. Еще один рычаг влияния на жителей этих регионов – бедность.

Цахиагийн Элбегдорж заметил, что большинство погибших российских бойцов – буряты, тувинцы, калмыки. По словам экс-президента, они по этническому признаку монголы. То есть Россия сознательно уничтожает нацменьшинства на территории страны. Это, убежден он, – "этнические чистки, военное преступление". Элбегдорж добавил, что в некоторых маленьких городках просто не осталось мужчин призывного возраста.

Монголия призвала вернуться своих

Экс-президент отметил, что сделал видеообращение после оглашения Путиным так называемой "частичной мобилизации". В нем он призвал проживавших в России монголов вернуться на родину.

Мы были готовы принять их с открытыми объятиями, я говорил – не идите на войну, не убивайте украинцев. Приезжайте, бегите из России,

– отметил он.

Элбегдорж добавил, что точной статистикой он не владеет. По разным данным, в Монголию вернулись от 10 до 50 тысяч человек. Правда, уехали как этнические монголы, так и россияне, пытавшиеся пересидеть войну.

Напоследок хотим напомнить вам статистику потерь врага. Только за минувшие сутки ВСУ уничтожили 560 российских солдат. А с начала полномасштабного вторжения "скамьи двухсотых" пополнили 174 550 бойцов "второй армии мира".