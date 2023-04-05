24 Канал проаналізував дані Генштабу ЗСУ та карту DeepState, щоб зрозуміти, як змінилась ситуація на фронті.
Зауважте Найзапекліші бої на Донбасі, продовження російського терору: карта бойових дій за 4 квітня
Яка ситуація на фронті
Ворог продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках – протягом доби було відбито понад 60 атак противника,
– розповіли в Генштабі.
За даними військового командування, в епіцентрі бойових дій далі залишаються Бахмут та Мар'їнка.
Окрім цього, ворог завдав 3 ракетних та 47 авіаційних ударів. Зокрема, застосував 17 безпілотників типу "Шахід-136", з яких 14 – знищили ЗСУ.
Також окупанти 42 рази атакували з реактивних систем залпового вогню. Є загиблі та поранені серед цивільного населення.
"Високою залишається ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України, адже противник і надалі використовує тактику терору", – попередили в Генштабі.
Яка ситуація на різних напрямках
- на Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському – змін оперативної обстановки немає, ознак формувань наступальних угруповань противника теж. Росія зберігає свої сили у прикордонних районах Курської та Бєлгородської областей. Окупанти обстріляли 14 населених пунктів;
- на Куп'янському напрямку – росіяни атакували Масютівку, Куп'янськ, Кам'янку, Першотравневе Харківської області, а також Новоселівське та Крохмальне на Луганщині;
- на Лиманському напрямку – окупанти без успіху намагались наступати в районах південніше Кремінної та південніше Спірного. Артилерійських обстрілів зазнали понад 20 населених пунктів;
- на Бахмутському напрямку – ворог далі намагається повністю захопити Бахмут, продовжує його штурмувати. Росія марно намагалась наступати в районі Богданівки, що на Донеччині. На цій ділянці наші військові відбили орієнтовно 30 атак противника. Від ворожих обстрілів постраждали понад 15 населених пунктів;
- на Авдіївському та Мар'їнському напрямках – Росія марно намагалась наступати в районах Новокалинового, Сєверного, Первомайська та Мар'їнки Донецької області. Окупанти обстріляли Новобахмутівку, Новокалинове, Авдіївку, Водяне, Первомайське, Красногорівка, Георгіївку та Мар'їнку;
- на Шахтарському напрямку – окупанти не наступали. Щоправда, використовували дрони, щоб скорегувати вогонь. Обстріляли Побєду, Новомихайлівку, Вугледар, Пречистівку та Велику Новосілку Донецької області;
- на Запорізькому та Херсонському напрямках – окупанти продовжують нарощувати оборонні спроможності. Обстріляли понад 30 населених пунктів.
За даними DeepState, загалом Збройні Сили України стримують просування противника. В самому Бахмуті ситуація залишається важкою.
Яка ситуація на фронті: дивіться карту
Що роблять вороги на тимчасово окупованих територіях
В тимчасово окупованому Мелітополі, що на Запоріжжі, окупанти продовжують психологічно впливати на мешканців – вороги розповсюджують листівки щодо евакуації в Росію. Людей також лякають майбутнім наступом Збройних Сил України.
У Великій Кардашівці Херсонської області окупанти переміщують важку техніку околицями населеного пункту. Саме тому вороги:
- майже повністю обмежили в'їзд та виїзд місцевих;
- людям заборонили залишати свої помешкання;
- посилили перевірку документів та мобільних телефонів.