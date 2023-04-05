24 Канал проаналізував дані Генштабу ЗСУ та карту DeepState, щоб зрозуміти, як змінилась ситуація на фронті.

Зауважте Найзапекліші бої на Донбасі, продовження російського терору: карта бойових дій за 4 квітня

Яка ситуація на фронті

Ворог продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках – протягом доби було відбито понад 60 атак противника,

– розповіли в Генштабі.

За даними військового командування, в епіцентрі бойових дій далі залишаються Бахмут та Мар'їнка.

Окрім цього, ворог завдав 3 ракетних та 47 авіаційних ударів. Зокрема, застосував 17 безпілотників типу "Шахід-136", з яких 14 – знищили ЗСУ.

Також окупанти 42 рази атакували з реактивних систем залпового вогню. Є загиблі та поранені серед цивільного населення.

"Високою залишається ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України, адже противник і надалі використовує тактику терору", – попередили в Генштабі.

Яка ситуація на різних напрямках

на Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському – змін оперативної обстановки немає, ознак формувань наступальних угруповань противника теж. Росія зберігає свої сили у прикордонних районах Курської та Бєлгородської областей. Окупанти обстріляли 14 населених пунктів;

– змін оперативної обстановки немає, ознак формувань наступальних угруповань противника теж. Росія зберігає свої сили у прикордонних районах Курської та Бєлгородської областей. Окупанти обстріляли 14 населених пунктів; на Куп'янському напрямку – росіяни атакували Масютівку, Куп'янськ, Кам'янку, Першотравневе Харківської області, а також Новоселівське та Крохмальне на Луганщині;

напрямку – росіяни атакували Масютівку, Куп'янськ, Кам'янку, Першотравневе Харківської області, а також Новоселівське та Крохмальне на Луганщині; на Лиманському напрямку – окупанти без успіху намагались наступати в районах південніше Кремінної та південніше Спірного. Артилерійських обстрілів зазнали понад 20 населених пунктів;

напрямку – окупанти без успіху намагались наступати в районах південніше Кремінної та південніше Спірного. Артилерійських обстрілів зазнали понад 20 населених пунктів; на Бахмутському напрямку – ворог далі намагається повністю захопити Бахмут, продовжує його штурмувати. Росія марно намагалась наступати в районі Богданівки, що на Донеччині. На цій ділянці наші військові відбили орієнтовно 30 атак противника. Від ворожих обстрілів постраждали понад 15 населених пунктів;

напрямку – ворог далі намагається повністю захопити Бахмут, продовжує його штурмувати. Росія марно намагалась наступати в районі Богданівки, що на Донеччині. На цій ділянці наші військові відбили орієнтовно 30 атак противника. Від ворожих обстрілів постраждали понад 15 населених пунктів; на Авдіївському та Мар'їнському напрямках – Росія марно намагалась наступати в районах Новокалинового, Сєверного, Первомайська та Мар'їнки Донецької області. Окупанти обстріляли Новобахмутівку, Новокалинове, Авдіївку, Водяне, Первомайське, Красногорівка, Георгіївку та Мар'їнку;

напрямках – Росія марно намагалась наступати в районах Новокалинового, Сєверного, Первомайська та Мар'їнки Донецької області. Окупанти обстріляли Новобахмутівку, Новокалинове, Авдіївку, Водяне, Первомайське, Красногорівка, Георгіївку та Мар'їнку; на Шахтарському напрямку – окупанти не наступали. Щоправда, використовували дрони, щоб скорегувати вогонь. Обстріляли Побєду, Новомихайлівку, Вугледар, Пречистівку та Велику Новосілку Донецької області;

напрямку – окупанти не наступали. Щоправда, використовували дрони, щоб скорегувати вогонь. Обстріляли Побєду, Новомихайлівку, Вугледар, Пречистівку та Велику Новосілку Донецької області; на Запорізькому та Херсонському напрямках – окупанти продовжують нарощувати оборонні спроможності. Обстріляли понад 30 населених пунктів.

За даними DeepState, загалом Збройні Сили України стримують просування противника. В самому Бахмуті ситуація залишається важкою.

Яка ситуація на фронті: дивіться карту

Що роблять вороги на тимчасово окупованих територіях

В тимчасово окупованому Мелітополі, що на Запоріжжі, окупанти продовжують психологічно впливати на мешканців – вороги розповсюджують листівки щодо евакуації в Росію. Людей також лякають майбутнім наступом Збройних Сил України.

У Великій Кардашівці Херсонської області окупанти переміщують важку техніку околицями населеного пункту. Саме тому вороги:

майже повністю обмежили в'їзд та виїзд місцевих;

людям заборонили залишати свої помешкання;

посилили перевірку документів та мобільних телефонів.

Зверніть увагу! ЗСУ потужно атакували ворога – наша авіація сил оборони за добу завдала 9 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. Також ЗСУ збили російський високоточний безпілотний дрон типу "КУБ", ракетні війська та артилерія – уразили 3 пункти управління, 2 райони зосередження живої сили, 2 реактивні системи залпового вогню БМ-21 "Град" та станцію радіоелектронної боротьби противника.