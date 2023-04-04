Однак наші Сили ППО спрацювали на відмінно. Загалом на Півдні вдалося знищити 14 "Шахідів".

До теми Росіяни атакували Одещину "Шахідами": сили ППО повідомляють про збиття

Росіяни завдали удару по Одещині

На Одещині дрон влучив по одному з підприємств і це спричинено пожежу. Рятувальники до ранку ліквідували вогонь і їм це вдалося.

Попередньо, обійшлось без людських втрат.

Зауважимо, що ворог атакував Південь дронами-камікадзе типу "Shahed-131/136 ". З 17 безпілотників 14 знищено Силами протиповітряної оборони:

13 – в небі Одещини,

1 – над Миколаївщиною.

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