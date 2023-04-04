Однак наші Сили ППО спрацювали на відмінно. Загалом на Півдні вдалося знищити 14 "Шахідів".
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Росіяни завдали удару по Одещині
На Одещині дрон влучив по одному з підприємств і це спричинено пожежу. Рятувальники до ранку ліквідували вогонь і їм це вдалося.
Попередньо, обійшлось без людських втрат.
Зауважимо, що ворог атакував Південь дронами-камікадзе типу "Shahed-131/136 ". З 17 безпілотників 14 знищено Силами протиповітряної оборони:
- 13 – в небі Одещини,
- 1 – над Миколаївщиною.