Однако наши Силы ПВО сработали отлично. В общей сложности на Юге удалось уничтожить 14 "Шахидов".
К теме Россияне атаковали Одесщину "Шахидами": силы ПВО сообщают о сбитии
Россияне нанесли удар по Одесщине
В Одесской области дрон попал по одному из предприятий и это вызвало пожар. Спасатели к утру ликвидировали огонь, и им это удалось.
Предварительно, обошлось без человеческих утрат.
Отметим, что враг атаковал Юг дронами-камикадзе типа "Shahed-131/136". Из 17 беспилотников 14 уничтожены Силами противовоздушной обороны:
- 13 – в небе Одесщины,
- 1 – над Николаевщиной.
Власти Одесщины отреагировали на обстрел: смотрите видео
Ночная атака дронами: что известно
- В 01:13 в Одессе раздался мощный взрыв. В тот момент в регионе не было воздушной тревоги.
- Позже местные журналисты сообщили, что в одном из районов Одессы вспыхнул пожар. Пламя разгорелось после взрывов в городе.
- Начальник Одесского РВА Юрий Крук заявил, что российские захватчики нанесли удары по Одессе и Одесскому району дронами-камикадзе. Он добавил, что нашим подразделениям ПВО удалось сбить воздушные цели.
- К тому же Крук просил жителей Одесщины не пренебрегать воздушной тревогой. Он призывал их не покидать укрытий до отбоя, потому что угроза была серьезной.
- По сообщению Воздушных сил ВСУ, 4 апреля российские оккупанты атаковали Одесскую область с южного направления ударными беспилотниками иранского производства – говорится о "Шахидах". Пусков было до 17. Осуществляли их из района восточного побережья Азовского моря.
Другие массированные обстрелы
Напомним, что вечером 27 марта россияне запустили иранские дроны Shahed-131 и Shahed-136 по северному и юго-восточному направлениям. Накануне спикер Воздушных сил Юрий Игнат сообщал, что запуски осуществлялись из Брянской области и восточного побережья Азовского моря.
Позже в Генеральном штабе сообщили, что враг задействовал 15 ударных БПЛА типа Shahed. 14 из них уничтожили наши защитники.
Кроме этого, истребители оккупантов Су-35 вылетели из аэродрома Морозовск Ростовской области и атаковали Херсонскую область двумя управляемыми авиационными бомбами.