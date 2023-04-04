Однако наши Силы ПВО сработали отлично. В общей сложности на Юге удалось уничтожить 14 "Шахидов".

К теме Россияне атаковали Одесщину "Шахидами": силы ПВО сообщают о сбитии

Россияне нанесли удар по Одесщине

В Одесской области дрон попал по одному из предприятий и это вызвало пожар. Спасатели к утру ликвидировали огонь, и им это удалось.

Предварительно, обошлось без человеческих утрат.

Отметим, что враг атаковал Юг дронами-камикадзе типа "Shahed-131/136". Из 17 беспилотников 14 уничтожены Силами противовоздушной обороны:

13 – в небе Одесщины,

1 – над Николаевщиной.

Власти Одесщины отреагировали на обстрел: смотрите видео

Ночная атака дронами: что известно

В 01:13 в Одессе раздался мощный взрыв. В тот момент в регионе не было воздушной тревоги.

Позже местные журналисты сообщили, что в одном из районов Одессы вспыхнул пожар. Пламя разгорелось после взрывов в городе.

Начальник Одесского РВА Юрий Крук заявил, что российские захватчики нанесли удары по Одессе и Одесскому району дронами-камикадзе. Он добавил, что нашим подразделениям ПВО удалось сбить воздушные цели.

К тому же Крук просил жителей Одесщины не пренебрегать воздушной тревогой. Он призывал их не покидать укрытий до отбоя, потому что угроза была серьезной.

По сообщению Воздушных сил ВСУ, 4 апреля российские оккупанты атаковали Одесскую область с южного направления ударными беспилотниками иранского производства – говорится о "Шахидах". Пусков было до 17. Осуществляли их из района восточного побережья Азовского моря.

Другие массированные обстрелы

Напомним, что вечером 27 марта россияне запустили иранские дроны Shahed-131 и Shahed-136 по северному и юго-восточному направлениям. Накануне спикер Воздушных сил Юрий Игнат сообщал, что запуски осуществлялись из Брянской области и восточного побережья Азовского моря.

Позже в Генеральном штабе сообщили, что враг задействовал 15 ударных БПЛА типа Shahed. 14 из них уничтожили наши защитники.

Кроме этого, истребители оккупантов Су-35 вылетели из аэродрома Морозовск Ростовской области и атаковали Херсонскую область двумя управляемыми авиационными бомбами.