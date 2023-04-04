Жителей призывают быть осторожными и не оставлять укрытий до отбоя. Возможна вторая атака дронами-камикадзе, ведь враг чрезвычайно коварен.
Читайте также В Одессе раздалось несколько взрывов: воздушную тревогу объявили позже
Возможна новая волна атаки дронами
Об этом заявил начальник Одесского РВА Юрий Крук. По его словам, российские захватчики нанесли удары по Одессе и Одесскому району дронами-камикадзе. Он добавил, что нашим подразделениям ПВО удалось сбить воздушные цели. Но он не уточнил их количество.
Еще раз подчеркиваем, что в военное время не все события можно комментировать или выставлять на общее обозрение. Поэтому воздержитесь от комментариев относительно определенных моментов, которые появляются в социальных сетях. Продолжается боевая работа и возможна вторая волна,
– отметил он.
Крук попросил жителей Одесщины не пренебрегать воздушной тревогой. Он призвал их не покидать укрытий до тех пор, пока не будет отбоя.
Атаковали Одесщину после полуночи
- Заметим, что российские военные в очередной раз нанесли коварный удар по мирному населению. Корреспондентка 24 Канала в 01:13 4 апреля сообщила, что в Одессе раздался мощный взрыв. В тот момент в регионе не было воздушной тревоги.
- Впоследствии раздалось еще несколько взрывов. В мониторинговом канале Monitor отметили, что в Одесской области работает ПВО. Также стало известно, что для атаки оккупанты использовали дроны-камикадзе "Шахид".
- Только в 01:23 в области объявили воздушную тревогу. Жителей призвали не покидать укрытий до тех пор, пока не будет сигнала об отбое.
- Впоследствии местные журналисты сообщили, что в одном из районов Одессы вспыхнул пожар. Пламя разгорелось после взрывов в городе.
Мы ведь напоминаем, что ни в коем случае нельзя фотографировать или снимать на видео работу ПВО. Помните, что материалы такого рода, выложенные вами в сеть, могут навредить нашему государству. В частности, рассекретить позиции ПВО.