Мешканців закликають бути обережними та не полишати укриттів до відбою. Можлива друга атака дронами-камікадзе, адже ворог надзвичайно підступний.

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Можлива нова хвиля атаки дронами

На цьому наголосив начальник Одеської РВА Юрій Крук. За його словами, російські загарбники завдали ударів по Одесі й Одеському району дронами-камікадзе. Він додав, що нашим підрозділам ППО вдалося збити повітряні цілі. Але він не уточнив їхню кількість.

Вкотре наголошуємо, що у воєнний час не всі події можна коментувати чи виставляти на загал. Тож утримайтесь від коментарів щодо певних моментів, які з'являються в соціальних мережах.Триває бойова робота і можлива друга хвиля,

– зазначив він.

Крук попрохав мешканців Одещини не нехтувати повітряною тривогою. Він закликав їх не покидати укриттів доти, поки не буде відбою.