Про вибухи в Одесі повідомили кореспонденти 24 Каналу. Вони пролунали з інтервалом у кілька хвилин. Водночас чомусь у регіоні повітряну тривогу не оголошували.

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Що відомо про вибухи

01:13 Кореспондентка 24 Каналу повідомила про сильний вибух в Одесі. На той момент повітряну тривогу в регіоні не оголошували.

01:14 Моніторинговий канал Monitor повідомив, що на Одещині працює ППО.

01:16 Від Monitor надійшло ще одне повідомлення. У ньому йшлося про те, що на Півдні існує загроза атак дронами типу "Шахід".

01:17 Наша кореспондентка зауважила, що чула ще один вибух у місті.

01:23 Оголосили повітряну тривогу в Одесі та області.

01:28 До мешканців Одеської області звернувся речник Одеської ОВА Сергій Братчук.

Шановне товариство, пам'ятаємо, телефони і різні ґаджети поховали, нічого не знімаємо і перебуваємо в укриттях. Будьте чемними. Тому що будете робити щось нечемне, тим більше викладати у соціальні мережі, то буде відповідна і реакція. Ще раз кажу, будьте чемними! Не заважайте працювати ЗСУ,

– наголосив Братчук.

01:27 Monitor попередив, що Одеська область упродовж певного часу буде під атакою "Шахідів". Мешканців області попрохали не стояти біля вікон, наголосивши на роботі різного типу ППО. "Звуки нормальні", – наголошують у повідомленні.

Не всі цілі можуть побачити радари

На цьому наголосив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. Він підтвердив думку про те, що якщо "Шахід" летить надто низько, то система ППО може його не виявити.

Коли ціль летить дуже низько, нижче антени радара, система ППО його не бачить. Росіяни використають русла річок, пірнають в рельєф місцевості, тоді цілі зникають з радарів,

– зазначив Юрій Ігнат.

Цей спосіб використовують не лише під час атак дронами. Також максимально притискаються до землі гелікоптери. Тому вони стають важкою ціллю. Ці повітряні судна під час таких польотів буквально зникають радіолокаційно.