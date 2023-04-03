Про це в ефірі телемарафону розповів речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, інформує 24 Канал. Зокрема, на запитання, чи дійсно, якщо безпілотник типу "Шахід" летить дуже низько, то система ППО його фактично не бачить, речник погодився і пояснив, чому так відбувається.

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Коли ціль летить дуже низько, нижче антени радара, система ППО його не бачить. Росіяни використають русла річок, ниряють в рельєф місцевості, тоді цілі зникають з радарів,

– зазначив Юрій Ігнат.

Не лише "Шахіди"

Він зауважив, що цілі таким чином дійсно зникають радіолокаційно і це стосується і "Шахідів", і ракет, і літаків, чи гелікоптерів. Також речник назвав ціль, яка є в край важкою для Повітряних сил.

"Гелікоптери чому є важкою ціллю? Тому що вони притискаються дуже низько до землі, і льотчик може процесом управляти. І радіолокаційно – вони зникають", – додав Ігнат.

Як не допомагати ворогу

Власне, саме тому, Повітряні сили просили різні телеграм-канали не публікувати інформацію про ці випадки, зокрема про те, де саме вони зникають, на якій ділянці.

Як наголосив Ігнат, це необхідно, щоб не допомагати ворогу бути ефективнішим під час наступних атак.

Остання атака ворога дронами