Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, информирует 24 Канал. В частности, на вопрос, действительно ли, если беспилотник типа "Шахид" летит очень низко, то система ПВО его фактически не видит, пресс-секретарь согласился и объяснил, почему так происходит.

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Когда цель летит очень низко, ниже антенны радара система ПВО его не видит. Россияне используют русла рек, ныряют в рельеф местности, тогда цели исчезают с радаров.

– отметил Юрий Игнат.

Не только "Шахиды"

Он отметил, что цели таким образом действительно исчезают радиолокационно и это касается и "Шахидов", и ракет, и самолетов, или вертолетов. Также спикер назвал цель, которая в крайне тяжелой для Воздушных сил.

"Вертолеты почему являются тяжелой целью? Потому что они прижимаются очень низко к земле, и летчик может процессом управлять. И радиолокационно - они исчезают", - добавил Игнат.

Как не помогать врагу

Именно поэтому Воздушные силы просили разные телеграмм-каналы не публиковать информацию об этих случаях, в частности о том, где именно они исчезают, на каком участке.

Как подчеркнул Игнат, это необходимо, чтобы не помогать врагу быть эффективнее во время последующих атак.

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