О взрывах в Одессе сообщили корреспонденты 24 Канала. Они прозвучали с интервалом в несколько минут. В то же время, почему-то в регионе воздушную тревогу не объявляли.
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Что известно о взрывах
Уважаемое общество, помним, телефоны и разные гаджеты спрятали, ничего не снимаем и находимся в укрытиях. Будьте вежливы. Потому что будете делать что-то невежливое, тем более выкладывать в социальные сети, будет ответна и реакция. Еще раз говорю, будьте вежливы! Не мешайте работать ВСУ,
– подчеркнул Братчук.
Не все цели могут увидеть радары
Это подчеркнул спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. Он подтвердил мнение о том, что если "Шахид" летит слишком низко, система ПВО может его не обнаружить.
Когда цель летит очень низко, ниже антенны радара, система ПВО его не видит. Россияне используют русла рек, ныряют в рельеф местности, тогда цели исчезают с радаров,
– отметил Юрий Игнат.
Этот способ используют не только во время атак дронами. Также максимально прижимаются к земле вертолеты. Поэтому они становятся тяжелой целью. Эти воздушные суда в ходе таких полетов буквально исчезают радиолокационно.