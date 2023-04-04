О взрывах в Одессе сообщили корреспонденты 24 Канала. Они прозвучали с интервалом в несколько минут. В то же время, почему-то в регионе воздушную тревогу не объявляли.

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Что известно о взрывах

01:13 Корреспондентка 24 Канала сообщила о сильном взрыве в Одессе. В тот момент воздушную тревогу в регионе не объявляли.

01:14 Мониторинговый канал Monitor сообщил, что в Одесской области работает ПВО.

01:16 От Monitor поступило еще одно сообщение. В нем говорилось, что на Юге существует угроза атак дронами типа "Шахид".

01:17 Наша корреспондентка заметила, что слышала еще один взрыв в городе.

01:23 Объявили воздушную тревогу в Одессе и области.

01:28 К жителям Одесской области обратился спикер Одесской ОВА Сергей Братчук.

Уважаемое общество, помним, телефоны и разные гаджеты спрятали, ничего не снимаем и находимся в укрытиях. Будьте вежливы. Потому что будете делать что-то невежливое, тем более выкладывать в социальные сети, будет ответна и реакция. Еще раз говорю, будьте вежливы! Не мешайте работать ВСУ,

– подчеркнул Братчук.

01:27 Monitor предупредил, что Одесская область в течение некоторого времени будет под атакой "Шахидов". Жителей области попросили не стоять у окон, отметив работу разного типа ПВО. "Звуки нормальные", – отмечают в сообщении.

Не все цели могут увидеть радары

Это подчеркнул спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. Он подтвердил мнение о том, что если "Шахид" летит слишком низко, система ПВО может его не обнаружить.

Когда цель летит очень низко, ниже антенны радара, система ПВО его не видит. Россияне используют русла рек, ныряют в рельеф местности, тогда цели исчезают с радаров,

– отметил Юрий Игнат.

Этот способ используют не только во время атак дронами. Также максимально прижимаются к земле вертолеты. Поэтому они становятся тяжелой целью. Эти воздушные суда в ходе таких полетов буквально исчезают радиолокационно.