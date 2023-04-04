О взрывах в Одессе сообщили корреспонденты 24 Канала. Они прозвучали с интервалом в несколько минут. В то же время, почему-то в регионе воздушную тревогу не объявляли.

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Что известно о взрывах

Уважаемое общество, помним, телефоны и разные гаджеты спрятали, ничего не снимаем и находимся в укрытиях. Будьте вежливы. Потому что будете делать что-то невежливое, тем более выкладывать в социальные сети, будет ответна и реакция. Еще раз говорю, будьте вежливы! Не мешайте работать ВСУ,
– подчеркнул Братчук.

Не все цели могут увидеть радары

Это подчеркнул спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. Он подтвердил мнение о том, что если "Шахид" летит слишком низко, система ПВО может его не обнаружить.

Когда цель летит очень низко, ниже антенны радара, система ПВО его не видит. Россияне используют русла рек, ныряют в рельеф местности, тогда цели исчезают с радаров,
– отметил Юрий Игнат.

Этот способ используют не только во время атак дронами. Также максимально прижимаются к земле вертолеты. Поэтому они становятся тяжелой целью. Эти воздушные суда в ходе таких полетов буквально исчезают радиолокационно.