Также захватчики запустили разведывательный беспилотник "Гранат-4". Кроме того, россияне ударили по Украине двумя управляемыми авиационными бомбами.

Обратите внимание В Киеве раздались взрывы в двух районах: Кличко подтвердил прилет

Результаты работы украинского ПВО

Россияне запустили иранские дроны Shahed-131 и Shahed-136 по северному и юго-восточному направлениям. Накануне спикер Воздушных сил Юрий Игнат сообщал, что запуски осуществлялись из Брянской области и восточного побережья Азовского моря.

Из 13 запущенных Россией дронов, украинские силы ПВО уничтожили 12 целей. Также бойцы Воздушных сил уничтожили разведывательный беспилотник "Гранат-4". Таким образом, суммарное количество уничтоженных целей составляет – 13 единиц.

Юрий Игнат в эфире телемарафона до завершения тревоги сообщал, что несколько дронов в Киевской области успешно приземлили бойцы воздушного командования "Центр", а бойцы командования "Восток" удачно отработали по меньшей мере по одной вражеской цели.

Удары авиационными бомбами

Истребители оккупантов Су-35 вылетели из аэродрома Морозовск Ростовской области и атаковали Херсонскую область двумя управляемыми авиационными бомбами.

Последствия этой атаки врага пока неизвестны.

Обратите внимание! Управляемые авиационные бомбы – это боеприпасы, оснащенные аэродинамическими поверхностями и системой наведения для увеличения вероятности попадания в цель. В последнее время случаи использования этого оружия россиянами участились. Управляемые авиационные бомбы представляют угрозу для таких городов как Чернигов, Сумы, Харьков, Херсон, Запорожье и окрестных населенных пунктов.

В Киеве вспыхнул пожар

Во время тревоги, охватившей Киев и ряд областей, в столице прогремели взрывы в Оболонском и Святошинском районах. Впоследствии мэр Киева Виталий Кличко подтвердил взрывы и сообщил, что в Святошинском районе вспыхнуло здание магазина. По состоянию на 00.45 28 марта пожар локализовали. Пострадавших, к счастью, нет.

Руководитель КМВА Сергей Попко утверждает, что, по предварительной информации, ПВО уничтожило все цели, а в Святошинском районе столицы упали обломки. Там из-за этого возник пожар, охвативший 200 квадратных метров.