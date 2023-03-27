Мэр столицы Виталий Кличко подтвердил взрывы в Киеве. По предварительным данным, они прозвучали в Оболонском и Святошинском районах.

Обратите внимание Россия атакует "Шахидами": на Киевщине и Днепропетровщине силы ПВО уничтожили несколько дронов

Что известно о взрывах в столице

Виталий Кличко не уточнил, являются ли взрывы результатом работы сил ПВО или все же это следствие попадания. Однако мэр Киева отметил, что "на место отправились все службы", поэтому, вероятно, речь может идти, к сожалению, о попадании.

Взрывы в столице, предварительно – в Оболонском и Святошинском районах. Все службы следуют на место. Подробности - впоследствии,

– сообщил Кличко.

Впоследствии мэр Киева сообщил, что в Святошинском районе горит помещение магазина. Информацию о пострадавших уточняют.

Около 00:20 28 марта Виталий Кличко сообщил, что, по предварительным данным, пострадавших нет.

Также, по данным КМВА, в столице также работают силы ПВО.

Важно! Тревога продолжается, поэтому не следует публиковать фото прилетов, кадры с работой ПВО, указывать адрес или точную локацию места атаки. Также ни в коем случае нельзя распространять в сети фото или видео с обломками иранских дронов, особенно если на них видны серийные номера. Заботьтесь об информационной гигиене и следите за информацией от проверенных источников.

Атака дронами-камикадзе

Россия атакует Украину иранскими дронами-камикадзе, запущенными на Север из Брянской области и на Юг с восточного побережья Азовского моря. Тревоги охватили ряд областей, включая столицу.

Взрывы слышали в Днепре. Там, по словам спикера Воздушных сил ВСУ Юрия Игната, отработали силы ПВО.

В Киевской области работу ПВО подтвердила и ОВА. В то же время Игнат отметил, что бойцы воздушного командования "Центр" сбили несколько иранских дронов. Точное количество сообщат после отбоя воздушных тревог.