Об этом в эфире телемарафона сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. Россия запустила дроны из Брянской области на северные области и с восточного побережья Азовского моря.

Важно Россия атакует Киевщину дронами: в области работает ПВО

Сколько беспилотников сбило ПВО

Юрий Игнат рассказал, что силы ПВО сбили несколько иранских дронов в Киевской области - по ним отработали воины воздушного командования "Центр". В Днепропетровской области, по предварительным данным, удачно отработали воины воздушного командования "Восток".

Количество уничтоженных враждебных целей Воздушные силы сообщат уже после отбоя воздушных тревог.

Напомним, поздно вечером в ряде регионов была объявлена воздушная тревога. В Киевской области работают силы ПВО, взрывы слышали и в столице.

Также о взрывах сообщалось в Днепре и Краматорске.

По состоянию на 23.25 угроза атаки продолжается. Всю актуальную информацию мы оперативно сообщаем здесь.