Сначала тревоги объявили в Черниговской и Сумской областях. Тогда угроза распространилась на большее количество регионов.

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22:44 Воздушную тревогу объявили в Житомирской области.

22:37 Мониторинговая группа Monitor сообщает об угрозе атаки иранскими дронами на Юге, в том числе под угрозой Днепропетровщина.

22:30 Воздушную тревогу объявили в Херсонской области.

22:28 В Киевской области слышали звуки взрывов. В ОВА сообщили, что это звуки работы сил ПВО.

22:21 Корреспонденты Общественного сообщили о взрыве в Днепре.

22:13 Киевская ОВА предупредила жителей области об угрозе атаки дронами и призвала находиться в укрытиях.