Сначала тревоги объявили в Черниговской и Сумской областях. Тогда угроза распространилась на большее количество регионов.
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Поздним вечером 27 марта в Киеве и ряде областей объявили воздушную тревогу. Причиной стала угроза воздушных объектов с Севера.
Сначала тревоги объявили в Черниговской и Сумской областях. Тогда угроза распространилась на большее количество регионов.
Обратите внимание Украинские воины овладели Challenger 2, враг ударил по Славянску: хронология 397 дня войны