Спершу тривоги оголосили у Чернігівській та Сумській областях. Тоді загроза поширилася на більше регіонів.
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Пізно ввечері 27 березня у Києві та низці областей оголосили повітряну тривогу. Причиною стала загроза повітряних об'єктів з Півночі.
Спершу тривоги оголосили у Чернігівській та Сумській областях. Тоді загроза поширилася на більше регіонів.
Зверніть увагу Українські воїни опанували Challenger 2, ворог вдарив по Слов'янську: хронологія 397 дня війни