Також загарбники запустили розвідувальний безпілотник "Гранат-4". Крім того, росіяни вдарили по Україні двома керованими авіаційними бомбами.

Зверніть увагу У Києві пролунали вибухи у двох районах: Кличко підтвердив приліт

Результати роботи української ППО

Росіяни запустили іранські дрони Shahed-131 та Shahed-136 з північного та південно-східного напрямків. Напередодні речник Повітряних сил Юрій Ігнат повідомляв, що запуски здійснювалися з Брянської області та східного узбережжя Азовського моря.

З 13 запущених Росією дронів, українські сили ППО знищили 12 цілей. Також бійці Повітряних сил знищили розвідувальний безпілотник "Гранат-4". Таким чином сумарна кількість знищених цілей становить – 13 одиниць.

Юрій Ігнат в етері телемарафону до завершення тривоги повідомляв, що кілька дронів у Київській області успішно приземлили бійці повітряного командування "Центр", а бійці командування "Схід" вдало відпрацювали щонайменше по одній ворожій цілі.

Удари авіаційними бомбами

Винищувачі окупантів Су-35 вилетіли з аеродрому Морозовськ Ростовської області та атакували Херсонську область двома керованими авіаційними бомбами.

Наслідки цієї атаки ворога поки що невідомі.

Зверніть увагу! Керовані авіаційні бомби – це боєприпаси, які оснащені аеродинамічними поверхнями та системою наведення для збільшення ймовірності влучання в ціль. Останнім часом випадки використання цієї зброї росіянами почастішали. Керовані авіаційні бомби становлять загрозу для таких міст як Чернігів, Суми, Харків, Херсон, Запоріжжя та навколишніх населених пунктів.

У Києві спалахнула пожежа

Під час тривоги, яка охопила Київ та низку областей, у столиці пролунали вибухи в Оболонському та Святошинському районах. Згодом мер Києва Віталій Кличко підтвердив вибухи та повідомив, що у Святошинському районі спалахнула будівля магазину. Станом на 00:45 28 березня пожежу локалізували. постраждалих, на щастя, немає.

Керівник КМВА Сергій Попко стверджує, що, за попередньою інформацією, ППО знищила всі цілі, а у Святошинському районі столиці впали уламки. Там через це виникла пожежа, яка охопила 200 квадратних метрів.