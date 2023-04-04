По состоянию на утро 4 апреля известно, что в сторону Одесской области враг совершил до 17 пусков беспилотных летательных аппаратов типа "Шахид". Из них удалось сбить 14.

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В ВСУ рассказали подробности о ночном обстреле Одесской области

По сообщению Воздушных сил ВСУ, ночью 4 апреля российские оккупанты атаковали Одесскую область с южного направления ударными беспилотниками иранского производства – речь о "Шахидах". Известно, что:

Пусков было до 17.

Осуществляли их из района восточного побережья Азовского моря.

Силами и средствами ПВО воздушного командования "Юг" уничтожены 14 БПЛА.



Уничтожено 14 дронов над Одесской областью / Иллюстрация Воздушных сил

Коротко о ночной атаке на Одесскую область 4 апреля

В 01.13 стало известно о первом взрыве, который услышали жители Одессы, одной из которых является журналистка 24 Канала. Дальше звуки взрывов звучали неоднократно, но воздушную тревогу объявили только в 01:23. В 02.04 журналисты Суспільного сообщили, что после взрывов в одном из районов города заметили пожар.

Впоследствии начальник Одесской РВА Юрий Крук подтвердил, что регион атаковали российские дроны-камикадзе, и что наша ПВО сбивает воздушные цели. До сообщения Воздушных сил в 03.53 это была единственная официальная информация о ночной атаке. Вероятно, с утра стоит ожидать дополнительных подробностей.