Мовиться про президента Володимира Зеленського, міністра оборони Олексія Резнікова та головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Про це в ефірі національного телемарафону розповіла заступниця міністра оборони Ганна Маляр, повідомляє 24 Канал.

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Обговорення планів ЗСУ – це обговорення чиїхось припущень

Маляр зауважила, що сучасна війна – це насамперед інформаційна війна.

"І ми повинні бути готовими до того, що можуть бути будь-які вкиди інформації, будь-які інформаційно-психологічні операції. Тому до будь-якої інформації треба ставитися критично, перевіряти її, шукати джерело", – наголосила заступниця міністра.

Вона додала, що єдиною правдивою інформацією щодо ходу бойових дій і планів Збройних сил можуть бути тільки офіційні джерела.

Що стосується планів ЗСУ, потрібно розуміти, що вони тримаються у секреті. Тому будь-які обговорення цих планів, треба розуміти, що це обговорення, очевидно, чиїхось припущень. Говорити офіційно про це можуть 3 особи, якщо мова про контрнаступ – це президент, міністр оборони та головнокомандувач ЗСУ,

– підкреслила Маляр.

Вона підсумувала, що всі інші лише їх цитують.

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Контрнаступ ЗСУ: коротко