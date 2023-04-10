Мовиться про президента Володимира Зеленського, міністра оборони Олексія Резнікова та головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Про це в ефірі національного телемарафону розповіла заступниця міністра оборони Ганна Маляр, повідомляє 24 Канал.
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Обговорення планів ЗСУ – це обговорення чиїхось припущень
Маляр зауважила, що сучасна війна – це насамперед інформаційна війна.
"І ми повинні бути готовими до того, що можуть бути будь-які вкиди інформації, будь-які інформаційно-психологічні операції. Тому до будь-якої інформації треба ставитися критично, перевіряти її, шукати джерело", – наголосила заступниця міністра.
Вона додала, що єдиною правдивою інформацією щодо ходу бойових дій і планів Збройних сил можуть бути тільки офіційні джерела.
Що стосується планів ЗСУ, потрібно розуміти, що вони тримаються у секреті. Тому будь-які обговорення цих планів, треба розуміти, що це обговорення, очевидно, чиїхось припущень. Говорити офіційно про це можуть 3 особи, якщо мова про контрнаступ – це президент, міністр оборони та головнокомандувач ЗСУ,
– підкреслила Маляр.
Вона підсумувала, що всі інші лише їх цитують.
Актуально Маляр назвала напрямки на Сході, де у ворога нічого не вдається
Контрнаступ ЗСУ: коротко
- На початку квітня трапився нібито "витік даних" про плани США і НАТО з розбудови української армії перед запланованим контрнаступом. Українська розвідка запевнила, що частина з цих документів – неправдива, а інша частина – з відкритих джерел.
- Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що контрнаступ точно буде. Проте міністерство не може розкрити всіх планів, адже вони пов'язані з таємницею певного стратегічного завдання. Тобто точні дати відомство сказати не може через багато факторів.
- Варто зауважити, що росіяни вже почали панікувати. Зокрема, супутникові знімки показали, що у Запорізькій області окупанти вирили окоп завдовжки 70 кілометрів. Його почали рити ще від осені.
- Раніше речник Сил оборони Таврійського напрямку Олексій Дмитрашковський висловив переконання, що росіяни вирили такий окоп виключно через страх українського контрнаступу. Саме тому вони там так упорядковують свої позиції та будують фортифікації.
- За його словами, найприкрішим в цій ситуації є те, що загарбники проводять мінування території. Оскільки невідомо, чи складають вони карти мінних полів, щоб потім можна було їх розмінувати.